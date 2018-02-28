الاحتلال يزعم إحباط عشرات العلميات أسبوعيا بالخليل

زعم وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن أذرع الأمن تحبط أسبوعيا ما بين 20-30 هجوما وعملية ضد سلطات الاحتلال والمستوطنين من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأجرى ليبرمان، يوم الثلاثاء، جولة في المستوطنات في الخليل مع رئيس هيئه الأركان الجنرال غادي آيزنكوت وقائد القيادة المركزية اللواء روني نوما ومنسق الانشطة الحكومية في هذه المناطق اللواء يواف مردخاي.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ليبرمان قوله، خلال جولة بالمستوطنات في الخليل، إن المؤسسة الأمنية تعمل بجد وجهد كبير حتى نتمكن من الاحتفال بعيد البوريم بهدوء.

وادعى ليبرمان أن قوات الجيش قامت خلال الاشهر القليلة الماضية بتنفيذ نشاطات واسعة لمكافحة "الإرهاب" خاصة في مدينة الخليل وفي الأشهر الاخيرة أحبطت القوات ما بين 20-30 هجوما في الأسبوع.

وخلال الزيارة، تطرق ليبرمان إلى نشاط القيادة العسكرية، وقال إن "الغالبية العظمى من العمليات الإرهابية نجحنا بإحباطها بفضل المعلومات الاستخباراتية، والنشاط والتنسيق بين عمل القوات ونشر قوات ذكية وتقنيات تكنولوجية متقدمة".

وقام ليبرمان بتقييم الوضع ميدانيا عبر جولة في مختلف دوائر الدفاع والأمن المحيطة بالمستوطنة والحرم الإبراهيمي، وقال إن "المؤسسة الأمنية تعمل بجد حتى نتمكن من الاحتفال بعيد البوريم بهدوء".

وفى الأسبوع الماضي، زار ليبرمان قطاع غزة بعد أيام قليلة من الانفجار الذي وقع بالقرب من السياج الحدودي في جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة أربعة جنود. وخلال الجولة، ألقى اللوم على الحادث على حماس ووعد بأنه سيكون له عواقب، ولكنه لم يوضح.