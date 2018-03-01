اعتقالات بالضفة توغل بغزة والاحتلال يفجر علمين فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 5 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة بعد عملية دهم وتفتيش، فيما توغلت جرافات الاحتلال بغزة وعلى الشريط الحدودي مع رفح فجر الاحتلال علمين فلسطينيين بشبهة وجود عبوة ناسفة.

وعرف من بين المعتقلين الشاب محمد رؤوف أبو يابس والذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد مداهمتها لمنزله في قرية حوسان غرب بيت لحم، والجريح عمر علي اللحام من مخيم الدهيشة، وعصمت فخري خليفة من بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

اقتحمت قوات الاحتلال فجرا بلدة صيدا شمال طولكرم واعتقلت أسيرا محررا وفتشت منازل أقاربه واعتدت عليهم .

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اعتقلوا الأسير المحرر سامح عجاج في صيدا بعد حملة تفتيش واسعة لمنازل أقاربه في البلدة عرف منهم: خالد محمود عجاج، علي عزمي عجاج، شادي أحمد عجاج، أشرف فتحي عجاج.

وأشاروا إلى أن الجنود خربوا محتويات المنازل واعتدوا على ساكنيها.

وفي قطاع غزة، أفاد مواطنون أن قوة عسكرية إسرائيلية قامت صباح اليوم الخميس بتفجير علميين فلسطينيين رفعا على السياج الأمني بين قطاع غزة وجنوب البلاد.

وقامت القوة العسكرية بتفجير العلمين اللذين وضعا على السياج شرق حي النهضة شرق محافظة رفح جنوب القطاع.

ويعتقد أن قيام الاحتلال بتفجير العلمين خشية تعرضه لعملية مماثلة، حيث أصيب 4 من جنوده بجراح ما بين متوسطة وخطيرة جدا قبل نحو أسبوعين جراء انفجار علم وضع على السياج الأمني بقوة عسكرية شرق خانيونس.

إلى ذلك، توغلت جرافات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم، لمسافة محدودة، شرقي بلدة الفخاري جنوبي شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد شهود بأن أربع جرافات إسرائيلية توغلت انطلاقًا من بوابة "صوفا العسكرية" شرقي البلدة، وشرعت بعمليات تمشيط خارج الشريط الحدودي على بعد عشرات الأمتار.

وقامت الجرافات بعمليات تمشيط وتجريف لأراض مجاورة للحدود في المنطقة؛ مُشيرًا إلى وجود حركة نشطة للجيبات العسكرية داخل الشريط الحدودي؛ فيما تتمركز عدة آليات مدفعية على بعض التلال الرملية.