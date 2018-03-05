  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الجيش الإسرائيلي: بناء الجدار حول قطاع غزة بأي ثمن

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 23:27

الجيش الإسرائيلي: بناء الجدار حول قطاع غزة بأي ثمن
صورة توضيحية
عرب ٤٨
تحرير : هاشم حمدان

قال القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة الجنوب، أيال زمير، الإثنين، إن إسرائيل ستواصل إقامة الجدار على الحدود مع قطاع غزة، حتى لو اندلعت معركة عسكرية في قطاع غزة، إلى حين استكماله في نهاية العام الحالي 2018.

وقال في اجتماع في "سديروت" إن إسرائيل تفضل مواصلة بناء الجدار بدون قتال، وإنه "يجدر بالعدو أن يدرك ذلك"، على حد تعبيره.

كما تطرق زمير في حديثه عما أسماه "تهديد الأنفاق"، وقال إنه سيتم "تحييد" كل نفق يكتشف، مهما كان الثمن.

وتابع أنه "في نهاية المطاف سنصل إلى الهدف المركزي، وهو توفير الرد الدفاعي غير المسبوق، وإزالة تهديد الأنفاق الهجومية".

تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن جدار يقع قسم منه فوق الأرض، والقسم الثاني تحت الأرض. ويتألف القسم العلوي من سياج معدني بارتفاع ستة أمتار. أما القسم الثاني فيتألف من جدار من الأسمنت بعمق عشرات الأمتار، ويحتوي على أنابيب حديدية تشكل أساسا للجدار، إضافة إلى مجسات تطلق تحذيرات لدى الاقتراب من الجدار.

وكان قد بدأ العمل بهذا الجدار في العام الماضي، وتقدر تكلفته بنحو 3 مليار شيكل.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن فترة بناء الجدار تعتبر "حساسة"، وقد تؤدي إلى "تصعيد أمني" بسبب البناء على طول الخط الحدودي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قطاع غزة
#أيال زمير
#الأنفاق

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اليمين الإسرائيلي ينتقد "أيباك" لموقفه من حل الدولتين
اليمين الإسرائيلي ينتقد "أيباك" لموقفه من حل الدولتين

2018-03-06

مخاوف من تسرب نفايات نووية من مفاعل ديمونة
مخاوف من تسرب نفايات نووية من مفاعل ديمونة

2018-03-06

السعودية وافقت لطيران الهند بالسفر لإسرائيل عبر مجالها الجوي
السعودية وافقت لطيران الهند بالسفر لإسرائيل عبر مجالها الجوي

2018-03-06

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع متدرج على درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع متدرج على درجات الحرارة

2018-03-05
ترامب يدرس زيارة إسرائيل بمايو؛ نتنياهو: فرصة لتقريب دول عربية

ترامب يدرس زيارة إسرائيل بمايو؛ نتنياهو: فرصة لتقريب دول عربية

2018-03-05
حيفتس يقدم للشرطة تسجيلات لنتنياهو وزوجته مقابل عدم سجنه أو تغريمه

حيفتس يقدم للشرطة تسجيلات لنتنياهو وزوجته مقابل عدم سجنه أو تغريمه

2018-03-05
العلم الإسرائيلي آخذ بالسقوط بمعرض احتجاجي بتل أبيب

العلم الإسرائيلي آخذ بالسقوط بمعرض احتجاجي بتل أبيب

2018-03-05
يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

يافا: الشرطة تغُلق شوارع حي العجمي وتهدم حديقة منزل

2018-03-05