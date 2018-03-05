الجيش الإسرائيلي: بناء الجدار حول قطاع غزة بأي ثمن

قال القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة الجنوب، أيال زمير، الإثنين، إن إسرائيل ستواصل إقامة الجدار على الحدود مع قطاع غزة، حتى لو اندلعت معركة عسكرية في قطاع غزة، إلى حين استكماله في نهاية العام الحالي 2018.

وقال في اجتماع في "سديروت" إن إسرائيل تفضل مواصلة بناء الجدار بدون قتال، وإنه "يجدر بالعدو أن يدرك ذلك"، على حد تعبيره.

كما تطرق زمير في حديثه عما أسماه "تهديد الأنفاق"، وقال إنه سيتم "تحييد" كل نفق يكتشف، مهما كان الثمن.

وتابع أنه "في نهاية المطاف سنصل إلى الهدف المركزي، وهو توفير الرد الدفاعي غير المسبوق، وإزالة تهديد الأنفاق الهجومية".

تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن جدار يقع قسم منه فوق الأرض، والقسم الثاني تحت الأرض. ويتألف القسم العلوي من سياج معدني بارتفاع ستة أمتار. أما القسم الثاني فيتألف من جدار من الأسمنت بعمق عشرات الأمتار، ويحتوي على أنابيب حديدية تشكل أساسا للجدار، إضافة إلى مجسات تطلق تحذيرات لدى الاقتراب من الجدار.

وكان قد بدأ العمل بهذا الجدار في العام الماضي، وتقدر تكلفته بنحو 3 مليار شيكل.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن فترة بناء الجدار تعتبر "حساسة"، وقد تؤدي إلى "تصعيد أمني" بسبب البناء على طول الخط الحدودي.