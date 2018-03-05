بينيت: يجب منع السعودية من حيازة قدرات نووية

قال وزير المعارف ورئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، إنه يجب منع السعودية وإيران وأي دولة أخرى في الشرق الأوسط من حيازة أسلحة نووية، بداعي أن ذلك يشكل خطرا على إسرائيل والمنطقة والعالم.

جاءت أقوال بينيت في كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي لـ"لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية – إيباك".

وردا على سؤال بشأن التهديدات النووية والاتفاق النووي مع إيران، قال بينيت إنه "يمكن رؤية سباق تسلح إقليمي لا يعتبر خطرا على إسرائيل فحسب، وإنما على العالم كله".

وأضاف أن السعودية تحاول الحصول على قدرات لتخصيب اليورانيوم. ورغم أن الحديث عن نظام "مريح" للغرب، إلا أن هناك عدم استقرار بنيوي في الشرق الأوسط والدول العربية. على حد تعبيره.

وقال "يجب منع إيران والسعودية وأي دولة أخرى من حيازة قدرات نووية، لأن ذلك يشكل خطرا على إسرائيل والمنطقة والعالم".