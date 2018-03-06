بعد لقاء ترامب؛ نتنياهو: نصف الوقت لإيران وربع ساعة للفلسطينيين

في نهاية لقائه في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء أمس الإثنين، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه لم ير أية مسودة أو جدولا زمنيا لـ"خطة السلام الأميركية".

ولدى خروجه من اللقاء الخامس مع ترامب منذ تولي الأخير منصب الرئاسة، قال نتنياهو "لم نتحدث عن الفلسطينيين أكثر من ربع ساعة".

وتعقيبا على تصريح ترامب بأنه "من الممكن ألا يكون هناك اتفاق سلام"، قال نتنياهو للصحفيين إنه لا يمكن إجراء مفاوضات بدون الفلسطينيين. مضيفا أن "المطلوب هو أن يسعى الفلسطينيون لحل النزاع وتثقيف الجمهور على ذلك". وادعى أن "الفلسطينيين يهربون من المفاوضات بأي وسيلة".

وأضاف أنه لن يقوم باقتلاع مستوطنات، وأن موضوع إخلاء مستوطنات لم يطرح في المباحثات، وأن ترامب لم يقدم جدولا زمنيا لـ"خطة السلام".

وتابع أن موضوع محادثاته المركزي مع ترامب كان "إيران إيران وإيران"، مضيفا أنه بعد 60 يوما سيتوجب على ترامب أن يتخذ قرارا مهما بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وبحسب نتنياهو، فإن ترامب معني جدا بتقديراته، وأن المحادثات معه بهذا الشأن قد استغرقت وقتا أطول بساعة من الوقت المخصص لذلك. ولخص موقفه بالقول إنه يجب تعديل الاتفاق النووي أو إلغائه.

وقال أيضا إنه تحدث مع ترامب حول سورية والعراق ولبنان والفلسطينيين، وإن نصف الوقت قد خصص لإيران، وربما أكثر، بينما لم يجر الحديث عن الشأن الفلسطيني أكثر من ربع ساعة، مشيرا إلى أنه طلب مساعدته في قضية المختطفين والمفقودين الإسرائيليين.

وبحسبه فإن ترامب طرح أسئلة كثيرة في الشأن الفلسطيني والإقليمي، وبضمن ذلك تهديد الصواريخ. كما تحدث عن المسائل الأمنية واندماجها بالسياسية، مشيرا إلى أنه لم ير أي مسودة لـ"خطة السلام".

ولدى سؤاله عن صهر ومستشار الرئيس، جاريد كوشنر، الذي فقد حق الاطلاع على المستندات السرية، قال نتنياهو إن كوشنر حضر وجبة الغداء، مضيفا أنه لم ينشغل بهذه القضية، وأن كوشنر شارك في الجلسة الموسعة.