العليا الإسرائيلية تمنع تسليم جثمان الشهيد الغزي أبو ريالة

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا يمنع تسليم جثمان شهيد فلسطيني من قطاع غزة، وذلك في أعقاب طلب تقدمت به عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين.

وجاء أن قاضي العليا، نيل هندل، أصدر أمرا احترازيا يمنع تسليم جثمان الشهيد إسماعيل أبو ريالة، الذي استشهد برصاص سلاح البحرية الإسرائيلية قبالة شواطئ غزة.

ويبقى الأمر الاحترازي ساري المفعول حتى الثالث عشر من الشهر الجاري آذار/مارس.

وادعت عائلة الجندي غولدين المحتجز في قطاع غزة منذ الحرب العدوانية الأخيرة على القطاع في صيف العام 2014، دون أن يعرف مصيره، أن "الحديث عن أمر أخلاقي للحكومة الإسرائيلية يدعوها لوقف تقديم الهدايا لحركة حماس، بينما تحتجز الأخيرة جنودا ومدنيين بشكل مخالف للقانون الدولي"، على حد قولها.

كما ادعت العائلة أنه "يجب على إسرائيل، كدولة، أن تغير المعادلة، حيث أن احتجاز مختطفين لا يمكن أن يكون ثروة، وإنما يجب أن يكون عبئا يدفع ثمنه العدو".

تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن جثمان الشهيد إسماعيل أبو ريالة، والذي أطلقت عليه بحرية الاحتلال الحربية النار، في أواخر شباط/فبراير الماضي.