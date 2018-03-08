مخاوف إسرائيلية: واشنطن تدرس بيع الإمارات "أف 35"

تدرس الإدارة الأميركية إمكانية بيع الإمارات طائرات "أف 35"، الأمر الذي يثير قلقا في إسرائيل.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، فإن الإدارة الأميركية تدرس تزويد الإمارات بهذه الطائرات في إطار تزويد حلفائها في الخليج بقدرات مقابل إيران، إضافة للجوانب الاقتصادية سواء للولايات المتحدة أم للشركة المنتجة "لوكهيد مارتن".

وفي تعقيبه على ذلك، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن "التفوق النوعي واضح للجميع، ويتم التعبير عنه بواسطة منظومة السلاح هذه أيضا، وهكذا سيستمر الوضع".

وأشارت الصحيفة إلى مقالة كتبها شمعون أراد من المعهد للأمن القومي في تل أبيب (INSS)، هذا الأسبوع، جاء فيها أن "التفوق الجوي الإسرائيلي في العقد القريب سيكون مرتبطا، إلى حد كبير، بالمزايا التكنولوجية التي توفرها طائرة أف 35، وعلى إسرائيل أن تعمل على منع وصول طائرات الجيل الخامس إلى دول أخرى في المنطقة".

وبحسب أراد، فإن بيع طائرات أف 35 لدول أخرى غير إسرائيل في المنطقة يتناقض مع التشريع الأميركي من العام 2008، والذي ينص على أنه يجب الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل. وبموجبه، فإن إسرائيل يجب أن تتمتع بتفوق تكنولوجي في منظومات الأسلحة الأميركية التي توضع تحت تصرفها، مقارنة الدول العربية.

وكتب أراد أنه "يوجد للقوة الجوية لإسرائيل وزن مركزي في صورة وقدرة الردع، فهي تحمي الأجواء، وتوفر الرد الأولي والمتعدد الجبهات في إحباط تهديدات قريبة وبعيدة، وتستخدم للرد على هجمات. ومع ذلك، فإن التفوق الجوي يتآكل نتيجة التحسن في المنظومات الدفاعية للدول العربية، والشراء الهائل لطائرات قتالية متطورة".