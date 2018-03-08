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يعالون: نتنياهو حاول السيطرة على إذاعة الجيش

تاريخ النشر: 08/03/2018 - 12:54

يعالون: نتنياهو حاول السيطرة على إذاعة الجيش
نتنياهو ويعالون (أرشيفية/رويترز)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

هاجم وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعالون، اليوم الخميس، سلوك رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ظل التحقيقات بشبهات الفساد التي تحوم حوله، واتهمه أنه حاول السيطرة على إذاعة الجيش الإسرائيلي.

واعتبر يعالون أن "الإسرائيليين يعيشون رهن صراع نتنياهو للحفاظ على موقعه السياسي"، وأضاف أنه "من المنظور العام، انتهى بنيامين نتنياهو سياسيًا".

وأضاف يعالون، في مقابلة أجراها لإذاعة الجيش، اليوم، أن نتنياهو "انحرف عن الطريق الصحيح، ويدفع الدولة بأكملها للانحراف عن مسارها".

الإعلام "مسرح فساد": هل يجهز "الملف 4000" على نتنياهو؟
لم يحدث مسبقًا في إسرائيل وأن تتابع هذا الكم من اللاعبين الرئيسيين في سوق الاتصالات (الميديا) على غرف التحقيقات، ولكن فيما يتعلق بشبهات الفساد التي تحوم حول رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فإن وسائل الإعلام تعتبر هي "مسرح الجريمة".
 

ووصف أداء السياسيين الإسرائيليين حيال سياسات نتنياهو بـ"صمت الخراف"، وذلك لـ"اعتبارات سياسية وليس لاعتبارات قيادية تدفع بمصالح الدولة. يخلقون نسيج من الأكاذيب حول أمور من شأنها أن تنفجر".

وانتقد يعالون هجوم نتنياهو ومقربيه في الليكود على سلطة تطبيق القانون ووسائل الإعلام، وألمح إلى أنه قد جرت محاولة في الماضي للسيطرة على إذاعة الجيش من قبل نتنياهو، حيث قال: "قبل أن أغادر المنصب، قاتلت لمنع محاولات نزع الشرعية عن المحكمة العليا وسلطة القانون".

وأضاف "الشيء نفسه حصل مع وسائل الإعلام، ألم يحاول السيطرة على إذاعة الجيش؟ أنا لم أدعه".

كما أشار يعالون إلى أزمة الائتلاف حول مشروع قانون التجنيد، قدّر أن نتنياهو مهتم بالانتخابات بسبب التحقيقات التي تجري ضده. وقال: "من يقرر ما إذا كنا سنذهب إلى الانتخابات هو فقط نتنياهو".

وتابع أنه "إذا شعر نتنياهو ان الانتخابات قد تعزز وضعه في التحقيقات ضده، أو ستؤجل الإجراءات، سيقدم على هذه الخطوة"، وأضاف أن "مشروع هذا القانون هو مجرد ذريعة".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إذاعة الجيش
#يعالون
#نتنياهو

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