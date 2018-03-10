ثانية خلال أيام: اعتداءات مستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال

للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، تم توثيق المستوطنين، يوم أمس الجمعة، وهم يرشقون الحجارة باتجاه فلسطينيين قرب بلدة عينبوس، جنوب نابلس، تحت حماية جنود الاحتلال الذين وقفوا جانبا خلال الاعتداءات.

يشار إلى أن الجنود لديهم الصلاحية لاحتجاز إسرائيليين يرتكبون "مخالفات" في الضفة الغربية، إلى حين وصول الشرطة، ولكن لم يتم احتجاز أي مستوطن الجمعة.

ويظهر في شريط صوره باحث في منظمة "ييش دين/يوجد قانون" مستوطنون ملثمون وفلسطينيون على جبل قريب من البلدة الفلسطينية. كما يظهر في الشريط عدد من جنود الاحتلال وهم يتوجهون إلى المستوطنين الذين يرشقون الحجارة.

ويظهر في شريط آخر جندي يطلق بسلاحه ذخيرة لم يتضح نوعها باتجاه أحد الفلسطينيين، الذي أصيب ونقل من المكان لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر فلسطينية محلية أنه قبل الحادث المشار إليها، هاجم المستوطنون مزارعا قرب عينبوس.

وكان قد تم توثيق المستوطنين، يوم الثلاثاء الماضي، وهم يرشون الحجارة باتجاه فلسطينيين قرب عينبوس، تحت حماية جنود الاحتلال.

وقد اندلعت المواجهات بعد أن هاجم المستوطنون مزارعا فلسطينيا، وألقوا بالحجارة على الجرار الذي يقوده. وقد أصيب المزارع بإصابات طفيفة، وقدم شكوى لدى الشرطة.

وبحسب بيان جيش الاحتلال، فإن "قوات الجيش فرقت الاحتكاكات".

في المقابل، بينت أشرطة صورها باحثون كثيرون في مجال حقوق الإنسان نحو 20 مستوطنا ملثما يرشقون الحجارة، بينما يطلق الجنود وسائل تفريق المظاهرات باتجاه منطقة غير مصورة، يرحج أنها باتجاه فلسطينيين.

يشار إلى أنه في الشهور الأخيرة، تم توثيق المستوطنين وهم يرشقون الحجارة باتجاه فلسطينيين تحت حماية جنود الاحتلال، وذلك في عدة مواقع في الضفة الغربية المحتلة، بينها موقع قرب مستوطنة "يتسهار" والبؤرة الاستيطانية "غفعات رونين" وبلدة عينبوس وقرية بورين.

من جهته ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أن فلسطينيين توجهوا من عينبوس إلى مستوطنة "يتسهار"، وأن الجيش عمل على منع الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين بواسطة وسائل تفريق المظاهرات، ما أدى إلى أصابة أحدهم، وهو فلسطيني، ونقل لتلقي العلاج الطبي.