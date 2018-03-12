ميري ريغيف: "يوجد انتخابات"

في حين تنشغل وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك السياسيون في إسرائيل بمسألة تقديم أم عدم تقديم موعد الانتخابات، قالت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، اليوم الإثنين، "يوجد انتخابات".

جاء ذلك في رسالة بعثت بها ريغيف على جهازها الخليوي، ردت فيها على سؤال "هل يمكن حجز الأيام الخمسة القريبة في فندق في جزيرة كريت".

وكان رد ريغيف، بحسب القناة الثانية نقلا عن مجهول التقط صورة هاتفها الخليوي، بالنفي، وقالت "لا.. يوجد انتخابات"، على حد تعبيرها.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد قال في كلمة له في الكنيست، اليوم، إنه سيبذل قصارى جهده، الليلة، لحل الأزمة والحفاظ على الائتلاف الحكومي. وقال إنه في حال جرت الانتخابات سيفوز، ولكنها ليست على الأبواب بعد.