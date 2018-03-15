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كحلون: سنخرجُ من الائتلاف حال وُجّهت لائحة اتهام لنتنياهو

تاريخ النشر: 15/03/2018 - 22:02

كحلون: سنخرجُ من الائتلاف حال وُجّهت لائحة اتهام لنتنياهو
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

قال وزير المالية الإسرائيلي، موشي كحلون، في مقابلة أجرتها معه القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس: "هناك رجل واحد وقانون واحد، والقانون يؤكد أن النائب العام، هو من يقرر ما إذا كان سيقدّم لائحة اتّهام أو لا، وسيُعلنُ النائب العام، أنه اتخذ قرارا يقضي بتوجيه لائحة اتهام بحقّ رئيس الحكومة".

وأوضح كحلون أنه "لا يمكنُ أن يستمرَّ نتنياهو بمهامه كرئيس للحكومة، حال وُجّهت بحقّه لائحة اتّهام"، مُشيرا إلى أن هذا هو موقفه منذ ثلاثة أشهر، ولم يتغيّر.

وردا على سؤال وُجِّه إليه أثناء المُقابلة، حول الأصوات في حزب الليكود، التي أكدت أنها ستواصل دعم نتنياهو، حتّى لو وُجّهت بحقّه لائحة اتّهام، مُنطلقين من مبدأ أنه بريء حتى تثبت إدانته، قال كحلون: "في الليكود يستطيعون قول أي شيء يريدون، أما أنا فأجبتكَ مُسبقا عن الحزب الذي أترأسهُ (كولانو)"

وأضاف كحلون: "إذا بدأت محاكمة رئيس الحكومة بشكل فعليّ، فإن ذلك سيمنه من أداء مهامه كرئيس للوزراء، هو لا يحتاجُني في ذيلك، وأنا أعتقد أنه هو في حال حصل ذلك، سوف يترك منصبه، أو ستفعل ذلك الأحزابُ الأخرى"، مؤكدا أن حزبه لن يبقى في الائتلاف حال وُجِّهت لائحة اتهام بحقّ نتنياهو".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كحلون
#نتنياهو

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