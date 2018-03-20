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الليكود يبتز شركاءه: انتخابات مبكرة مجددًا؟

تاريخ النشر: 20/03/2018 - 21:09

الليكود يبتز شركاءه: انتخابات مبكرة مجددًا؟
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

رغم الطريقة الاستعراضيّة التي أعلن فيها رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، عن انتهاء أزمة الائتلاف الحكومي وأن ولاية حكومته ستستمر حتى نهاية 2019؛ صرّح وزير إسرائيلي "كبير"، لموقع "معاريف" أن نتنياهو سيعلن عن انتخابات مبكرة خلال حزيران/يونيو المقبل.

وأرجع الوزير، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، إلى انزعاج نتنياهو من تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، موشي كحلون، للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، التي قال فيها إن نتنياهو لن يستطيع شغل منصبه إن قدّمت ضدّه لائحة اتهام.

وأضاف الوزير أن نتنياهو يعي، مع تصريحات كحلون، أنه "سيواجه إشكالية في تشكيل حكومة، وربّما، قانونيًا، سيواجه مشكلة في الترشّح لمنصب رئيس الحكومة... ما حاجته لكل ذلك؟ من الأفضل له الدعوة إلى انتخابات في أقرب فرصة ممكنة".

وتوقّع الوزير أن يتكرر سيناريو الأزمة الائتلافيّة الأخير، إذ من المتوقع أن يتم الإعلان تحت غطاء أزمة قانون التجنيد، عشية افتتاح الدورة الصيفيّة للكنيست.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أزمة الائتلاف
#انتخابات مبكرة
#نتنياهو
#كحلون

من عرب 48

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