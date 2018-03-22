اعتقالات وإغلاق شارع 4 في تظاهرة لـ"الحريديم"

تظاهر الآلاف من "الحريديم"، مساء اليوم الخميس، في بني براك احتجاجا على تشديد العقاب على طالب توراة لرفضه الالتحاق بالجيش ورفض التجنيد.

وأغلقت الشرطة شارع رقم 4 في كلا الاتجاهين، بحماذاة بني براك، مساء اليوم، تحسبًا لاقتحام المتظاهرين الطريق السريع.

واندلعت مواجهات بين أعضاء "الجناح الأورشليمي" (المقدسي)، وعناصر الشرطة التي اعتقلت 28 شخصًا من المشاركين في التظاهرة خلال الاشتباكات.

وحاول أكثر من 400 شخص إغلاق الطريق العام، وقطعها عن المركبات المسافرة، لتقوم الشرطة بإغلاق الشارع وتحويل حركة المرور إلى طرق بديلة.

ويحاول منظمو المظاهرة من "الحريديم" الرافضين للتجنيد، باستغلال الفترة التي لا يدرس فيها الشباب، على اعتبار أنهم يستطيعون المشاركة في المظاهرات التي ينظموها ما يعطيها زخمًا أكبر في وسائل الإعلام.

ويتظاهر العشرات من "الحريديم" من أعضاء "الجناح الأورشليمي" عند تقاطع "جابوتنسكي" "هشومير" في بني براك، أسبوعيًا، احتجاجا على اعتقال "طالب توراة" لتخلفه عن الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.