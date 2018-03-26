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ليبرمان: حزمة مساعدات أميركية قياسية للدفاعات الإسرائيلية

تاريخ النشر: 26/03/2018 - 15:42

ليبرمان: حزمة مساعدات أميركية قياسية للدفاعات الإسرائيلية
(أ.ف.ب.) أرشيف
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة صادقت على حزمة مساعدات قياسية تبلغ نحو 705 مليون دولار لتطوير البرامج الإسرائيلية المضادة للصواريخ قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى.

وقال ليبرمان إن هذه الميزانية ستحول لإسرائيل خلال العام الحالي (2018)، وان هذا المبلغ هو الأعلى تاريخيًا الذي تمنحه الولايات المتحدة لإسرائيل.

واعتبر ليبرمان أن هذا المبلغ سيساهم "في تطوير منظومة القبة الحديدية، منظومة ’شربيت كساميم’ وصواريخ ’حيتس 3’ المضادة للصواريخ، ولمتابعة تطوير المنظومة الدفاعية متعددة الطبقات أمام التهديدات المستقبلية".

وقبيل منح إسرائيل ميزانية قياسية للدفاع الصاروخي، وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأحد، على قانون "تايلور فورس" الذي يمنع وزارة الخارجية الأميركية من تحويل مساعدات للسلطة الفلسطينية، طالما كانت السلطة تحول مخصصات لعائلات الشهداء الذين قتلوا وأصابوا إسرائيليين.

ويمنع القانون وزارة الخارجية الأميركية من تحويل مساعدات للسلطة الفلسطينية بقيمة 300 مليون دولار، إذا ما استمرت الأخيرة بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى.

ووفقا لموقع "فوكس نيوز" الأميركي، فإن المصادقة على القانون جاءت بعد نحو ثلاثة أشهر من تقديمه لدى مجلس الشيوخ الأميركي.

وصادق الكونغرس قبل يومين على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة، طالما واصلت الأخيرة دفع مستحقات الأسرى والشهداء.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#إسرائيل
#أميركا
#ليبرمان
#القبة الحديدية
#دفاع صاروخي
#مساعدات مالية

من عرب 48

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