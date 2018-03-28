آيزنكوت: يجب استخلاص العبر من اجتياز السياج الحدودي

خلال حفل تعيين الرئيس الجديد للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، الجنرال تمير هايمن، اليوم الأربعاء، خلفا لهرتسي هليفي الذي سينتقل إلى قيادة الجنوب العسكرية في الجيش، أكد رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، أكد على أهمية استخلاص العبر من اجتياز السياج الحدودي لقطاع غزة، كما أكد على أهمية دور الاستخبارات العسكرية فيما يتصل بإيران وحزب الله وقطاع غزة.

وقال آيزنكوت إنه "يجب النظر إلى الأمام، في أعقاب أحداث الأسبوع الأخير (اجتياز شبان غزيين للسياج الحدودي)، واستخلاص العبر بشكل مهني ومتواضع، للوصول إلى المعايير التي نسعى إليها من أجل حماية الدولة".

من جهته قال هليفي إنه يسلم جهاز الاستخبارات العسكرية الذي "لاءم نفسه لتحديات الحاضر والمستقبل، لكيون بوصلة في منطقة تعج بالتهديدات والاضطرابات والسعي للمس بدولة إسرائيل".

وقال هليفي إن "جهاز الاستخبارات العسكرية هو تنظيم تكنولوجي رائد. بذلنا فيه جهدا كبيرا لتحقيق تفوق. ويوفر الجهاز، اليوم، للجيش قدرات سيبرانية تعتبر الأفضل في العالم، ونعمل مع جهات كثيرة في الجيش وخارجه للحفاظ على هذه القدرات وتطويرها".

وكال هليفي المديح لرئيس الأركان، لدوره في "الاقتراحات والأسئلة والأفكار بدون توقف"، وأنه تعلم منه "كيفية ربط الجيش بالمجتمع الإسرائيلي المركب، مع الحفاظ على الرسمية"، على حد تعبيره.

وقال رئيس الاستخبارات الجديد، هايمن، إن "الواقع في الشرق الأوسط معقد، وهو في تغير مستمر". وأضاف أنه يرى بشكل مضاعف وتيرة التغيير وشدته بشكل لم يكن مسبوقا.

وفي حديثه عن التغييرات المتواترة في الشرق الأوسط، قال آيزنكوت إنه "في ظل عدم الوضوح والتغير السريع تتأكد أهمية شعبة الاستخبارات التي لا تتيح للجيش النظر مباشرة إلى التحديات، فحسب، وإنما فهمها بعمق، وبلورة سياسة صائبة، بدءا من إيران التي ترسخ وجودها في سورية، مرورا بتسلح حزب الله، وانتهاء بالتعقيدات الفلسطينية التي تهدد بالمسب بأمن سكان المنطقة". على حد قوله.

وبحسبه فإن "كل نجاح عملاني، وكل ضربة نارية، هي نتيجة عملكم الهادئ (عمل الاستخبارات العسكرية)، والتحذير بالسرعة المطلوبة، ومعرفة العدو وأنماطه، وهي نتيجة لرؤية إبداعية مبتكرة ورائدة".

كما وجه حديثه إلى هليفي الذي سيتولي منصب قائد منطقة الجنوب في الجيش، وقال إنه "على قناعة بأن هليفي سيعرف كيف يضمن السيادة والأمن في المنطقة إزاء الواقع المعقد والمتفجر".