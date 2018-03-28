الأردن يوافق على السفير الإسرائيلي الجديد فايسبورد

وافق الأردن، اليوم الأربعاء، على طلب الحكومة الإسرائيلية بتسمية أمير فايسبورد سفيرا لها لدى الأردن.

جاء ذلك، بحسب صحيفة "البتراء"، في رد لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين على رسالة الحكومة الإسرائيلية بعد أن أتمت جميع الإجراءات الدبلوماسية والإدارية المتبعة عادة في التعامل مع ترشيح الدول لسفرائها.

وكانت قد قررت لجنة التعيينات لرؤساء الممثليات التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الشهر الماضي شباط/فبراير، تعيين فايسبورد سفيرا لإسرائيل في الأردن.

ويأتي تعيين فايسبورد خلفا لعينات شلاين، التي تمت إعادتها من عمان بعد حادثة السفارة في الصيف الماضي، والتي أقدم فيها أحد حراس السفارة على قتل طبيب وشاب أردنيين، بزعم الدفاع عن نفسه، ما تسبب بأزمة بين إسرائيل والأردن.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق تدفع إسرائيل بموجبه 7 ملايين شيكل كتعويضات لعائلات الضحايا، مقابل عودة السفارة إلى العمل.

يشار إلى أن فايسبود كان يشغل منصب رئيس شعبة الشرق الأوسط في مركز للدراسات السياسية، وسبق أن عمل في الماضي في الأردن والمغرب.

وبحسب وزارة الخارجية فإن فايسبورد يتقن اللغة العربية، ومطّلع على ما يجري في المنطقة.