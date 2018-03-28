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تصادم طائرتين في مطار اللد

تاريخ النشر: 28/03/2018 - 10:07

تصادم طائرتين في مطار اللد
سلطة المطارات
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

وقع تصادم، صباح اليوم الأربعاء، بين طائرة ألمانية وطائرة إسرائيلية على أرض مطار اللد، أسفر عن أضرار مادية دون أن تقع إصابات بشرية.

وبحسب التقارير الأولية فإن طائرة تابعة للخطوط الجوية الألمانية كان يتم جرها إلى الخلف باتجاه نقطة التحرك صدمت طائرة تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية كانت تستعد للتوجه إلى روما.

وفي أعقاب الحادث تم إنزال المسافرين من الطائرة.

ونقل عن أحد المسافرين في الطائرة الإسرائيلية قوله إن الطائرة كانت تتحرك إلى الخلف باتجاه مسار التحليق إلى روما عندما شعر المسافرون بصدمة قوية نجمت عن التصادم بين الطائرتين.

وتبين أن جناح الطائرة الإسرائيلية قد صدم الجزء الخلفي من الطائرة الألمانية، ما اضطر قبطان الطائرة إلى إبلاغ المسافرين بالانتقال إلى طائرة أخرى.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#مطار اللد
#الخطوط الجوية الألمانية
#إلعال

من عرب 48

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