"إل عال" تلتمس ضد الرحلات الجوية فوق السعودية

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال"، صباح اليوم الأربعاء، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد رحلات شركة "إير إنديا" الجديدة بين إسرائيل ومدينة نيو دلهي الهندية، والتي تمر في الأجواء السعودية، وطلبت كذلك إصدار أمر منع منح مثل هذه التصاريح لشركات أخرى.

وتخشى الشركة الإسرائيلية أن تتعرض لخسائر كبيرة في حال حصلت شركات طيران أخرى على مثل هذا التصريح الذي يقصر الطريق الجوي بين تل أبيب ودول الشرق الأقصى، ويقلل ساعات الطيران وأسعار التذاكر بشكل كبير، ما سيؤدي إلى عزوف الإسرائيليين عن السفر بواسطة "إل عال" وتفضيل شركات الطيران الأجنبية الأخرى.

ورغم المصادقة على عبور الطائرات من الأجواء السعودية في رحلتها بين الهند وإسرائيل، إلا أن طائرات "إل عال" لا تزال ممنوعة من السفر من هذا الطريق، حتى الآن على الأقل، ومن المحتمل أن يكون هذا الالتماس تمهيدًا لحصولها على مثل هذا التصريح.

وقال مدير عام شركة "إل عال"، غونين أوسيشكين، إن "الدولة باتت مستعدة للتفريط بإل عال"، وأشارت الشركة إلى أن تكلفة الرحلة التي تقوم بها "إير إنديا" أقل بـ47% من تكلفة "إل عال" بسبب اختصار الطريق والطيران في الأجواء السعودية، واعتبرت أن هذه سابقة دولية، إذ يمنع على شركة معينة سلوك طريق في حين يسمح لشركة أخرى.

وقالت الشركة إنها غير معنية بتعويض مالي، لأنها تعتبر نفسها "شركة قوية وتريد المنافسة"، وقال رئيس الشركة، إيلي ديفيس، إنه "حتى لو حصلنا على التعويض المالي، ليس بإمكاننا الشرح للمسافر لماذا تستغرق الرحلة وقتًا أطول" من مثيلتها في "إير إنديا".

واتهم ديفيس إسرائيل بالمشاركة في الحملة الداعية إلى مقاطعة "إل عال"، وقال إن "هناك حملة مقاطعة ثقافية وأكاديمية ومنع طيران، ومؤخرًا انضمت الدولة لهذه الحملة وبدأت بالإساءة لإل عال".

ويأتي التماس "إل عال" بعد أسبوع من إعلان وزير السياحة الإسرائيلي، ياريف ليفين، عن وجود مفاوضات مع شركة الطيران الفليبينية والسنغافورية حول بدء تسيير رحلات مباشرة لإسرائيل تمر، هي الأخرى، في الأجواء السعودية.

واعتبرت "إل عال" أن الحكومة تستهدفها عن طريق السماح بمنافستها، إذ أعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية الأخيرة أنه يأمل أن تكون الرحلة القادمة المباشرة من تل أبيب إلى مومباي في جنوب الهند، والتي ستستغرق 5 ساعات، في حين تقوم "إل عال" بهذه الرحلة التي تصل مدتها إلى سبع ساعات بسبب عدم السماح لها بالطيران فوق السعودية.