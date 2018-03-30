نتنياهو يعلق اقتحامات أعضاء الكنيست للأقصى لحين انتهاء رمضان

قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تعليق اقتحامات أعضاء الكنيست لساحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، على أن يستمر الحظر حتى منتصف حزيران/يونيو القادم بعد نهاية شهر رمضان.

وعزا مقربون من نتنياهو القرار بالتوتر الأمني بالمدينة المحتلة، فيما رجحت مصادر بأن يكون ذلك لمنع أي توتر أو أزمة دبلوماسية مع الأردن، على أن يستمر الحظر حتى منتصف حزيران/يونيو القادم.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلا عن مجلس الأمن القومي التابع لمكتب نتنياهو، أنه "يتعين على أعضاء الكنيست الامتناع عن زيارة الحرم الشريف، المسجد الأقصى، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب التوتر الأمني".

وكان مسؤولون أمنيون إسرائيليون قالوا خلال الأشهر الماضية، إن "اقتحامات أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي للمسجد الأقصى، تشعل فتيل التوتر في مدينة القدس الشرقية".

وفي 30 كانون الثاني/يناير، اقتحم عضو الكنيست من حزب "الليكود"، الحاخام المتطرف يهودا غليك، المسجد الأقصى.

ونقلت "هآرتس" عن رئيس الكنيست يولي أدلشطاين قوله في رسالة بعثها اليوم لأعضاء الكنيست:" بسبب الوضع الأمني المتقلب الحالي، ينبغي لأعضاء الكنيست الامتناع عن زيارة الحرم الشريف في المستقبل المنظور".

وأضاف أدلشطاين: "من أجل مسؤولية الحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين، يجب علينا جميعا التحلي بضبط النفس والصبر، رغم أي شيء غير مريح".

وحسب الصحيفة، فإن نتنياهو اتخذ هذا القرار الأسبوع الماضي، وأرسل رسالة بهذا الشأن إلى أدلشتاين.

وأشارت إلى أن القرار يستمر حتى 15 حزيران القادم، الذي يصادف نهاية رمضان.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس على وجه التحديد توترا منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 6 / كانون الأول/ ديسمبر 2017، القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.