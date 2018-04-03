نتنياهو يعلن إلغاء اتفاق طالبي اللجوء مع الأمم المتحدة

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إلغاء الاتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، الذي كان يفترض أن يوقف حملة طرد طالبي اللجوء إلى رواندا، واستيعاب 16 ألف طالب لجوء في دول غربية.

وجاء أن نتنياهو قرر التراجع عن الاتفاق رغم التوقيع عليه، وذلك بسبب ضغوطات شديدة من جانب شركائه في الائتلاف الحكومي، والانتقادات الحادة التي تلقاها.

وكتب نتنياهو في صفحته على "الفيسبوك" أنه أصغى إلى ملاحظات كثيرة بشأن الاتفاق، وفي أعقاب ذلك، وبعد إعادة النظر في فوائد ونواقص الاتفاق قرر إلغاءه. على حد قوله.

وأضاف أنه أجرى مشاورات كثيرة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة مع وزير الداخلية، اريه درعي، ومهنين وممثلين عن سكان جنوب تل أبيب. وأنه رغم القيود القضائية والمصاعب الدولية التي تتراكم، فإنه "سيواصل العمل بحزم على استنفاد كافة الإمكانية المتوفرة لديه من أجل إخراج المتسللين"، على حد تعبيره.

وأضاف أن العمل سيتواصل من أجل إيجاد حلول أخرى. كما أشار إلى أن دائرة تطوير جنوبي تل أبيب ستبقى قائمة، وستبدأ الدائرة عملها في وقت قريب بالتعاون مع ممثلي الأحياء في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المعارف ورئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، كان قد دعا، اليوم، إلى إلغاء الاتفاق. وقال "إن الاتفاق مع الأمم المتحدة على استيعاب متسللين سيئ لإسرائيل".

وأضاف بينيت أنه لا يكفي تجميد الاتفاق، وإنما يجب إلغاؤه تماما، بداعي أنه "سيشكل سابقة مفادها أن إسرائيل تمنح بشكل معلن الإقامة لمتسللين غير قانونيين"، بحسبه.