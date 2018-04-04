الاحتلال يستعد لتوسيع مؤقت لمنطقة الصيد قبالة غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، اليوم الأربعاء، أن سلاح البحرية الإسرائيلية يستعد لتوسيع مؤقت لمنطقة صيد الأسماك قبالة شواطئ قطاع غزة، والتي تتحكم بها قوات الاحتلال بحكم الحصار البحري للقطاع، إلى جانب الحصار البري والجوي.

وجاء أن الحديث عن توسيع منطقة صيد الأسماك من ستة أميال بحرية تسعة أميال بحرية، بدءا من أواسط نيسان/أبريل، ولمدة ثلاثة شهور.

ويأتي هذا التوسيع المؤقت في ظل حالة من التوتر الشديد، خاصة على حدود قطاع غزة مع إسرائيل مع بدء فعاليات مسيرات العودة والتي تستمر حتى الخامس عشر من أيار/مايو المقبل، حيث سقط عدد كبير من الشهداء، كما أصيب الآلاف برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، فإن القرار قد صودق عليه من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، والقائد العسكري لمنطقة الجنوب في الجيش الإسرائيلي أيال زمير، ومنسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، يوآف مردخاي، وقائد سلاح البحرية إيلي شربيت.

وأضافت الصحيفة أن كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحدثوا، في الأسابيع الأخيرة، بهذا الشأن مع نظرائهم الفلسطينيين، وذلك بهدف ضمان الالتزام بحدود منطقة الصيد المسموح بها.

وادعت مصادر أمنية إسرائيلية أن مثل هذا التخفيف "قد أثبت نفسه في السنوات الأخيرة، ولذلك تقرر توسيع منطقة الصيد مرة أخرى هذا العام".