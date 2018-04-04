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النيابة الإسرائيلية: إذا رفضت أوغندا استقبال اللاجئين المحتجزين سيفرج عنهم

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 15:30

النيابة الإسرائيلية: إذا رفضت أوغندا استقبال اللاجئين المحتجزين سيفرج عنهم
طالبو لجوء في "حولوت" (من الأرشيف)
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، أنه في حال تبين أنه لا يمكن طرد طالبي اللجوء الأفارقة إلى أوغندا، فإنها ستطلق سراح المحتجزين في سجن "سهرونيم" في النقب.

وبحسب النيابة، فقد توجه، اليوم الأربعاء، مبعوث إسرائيلي خاص إلى أوغندا من أجل فحص إمكانية طرد طالبي اللجوء. ومن المتوقع أن يقدم رده يوم غد الخميس.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى ان وزير خارجية أوغندا، هنري أوكيلو، كان قد أعلن يوم أمس، أن بلاده سترفض قبول أي لاجئ يتم طرده إليها بالقوة من إسرائيل.

ونقل عنه قوله "لن نسمح لإسرائيل بأن تلقي بلاجئيها هنا".

ملف خاص | يوم الأرض

#اللاجئون
#سجن سهرونيم

من عرب 48

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