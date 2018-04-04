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نتنياهو وترامب بحثا هاتفيا "صفقة القرن" والنووي الإيراني

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 08:13

نتنياهو وترامب بحثا هاتفيا "صفقة القرن" والنووي الإيراني
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أعلن البيت الأبيض صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى اتصالا هاتفيا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبحثا العديد من القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط، وأبرزها "صفقة القرن" والاتفاق النووي مع إيراني.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن ترامب كرر التزام بلاده الكامل بالحفاظ على أمن إسرائيل، كما اتفق مع نتنياهو مواصلة تنسيقهما بشأن إيران وتأثيرها على استقرار منطقة الشرق الأوسط، على حد تعبير البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن هذه هي أول محادثة بين ترامب ونتنياهو منذ أحداث مسيرة العودة بغزة، كما تحدث الرئيس الأميركي مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي قال لترامب إن الرياض تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. كما ناقش ترامب والملك السعودي الوضع في اليمن ونشاط إيران في الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب يطالب بتعديل الاتفاق النووي الموقع مع إيران مهددًا بانسحاب واشنطن من الاتفاق في حال عدم ادخال التعديلات فيه، الأمر الذي ترفضه طهران بشدة.

ملف خاص | يوم الأرض

#نتنياهو
#ترامب
#صفقة القرن
#النووي الإيراني

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