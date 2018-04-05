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خلافا لتصريحات نتنياهو: رواندا تنفي علاقاتها بـ"الصندوق الجديد"

تاريخ النشر: 05/04/2018 - 07:53

خلافا لتصريحات نتنياهو: رواندا تنفي علاقاتها بـ"الصندوق الجديد"
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

قال نائب وزير خارجية رواندا، أوليفيا ندونغيرها، إنه فوجئ بتصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن دور ما يسمى "الصندوق الجديد لإسرائيل" في قرار حكومة رواندا الانسحاب من اتفاق استيعاب طالبي اللجوء الذين سيتم طردهم من إسرائيل.

وفي تغريدة على تويتر، كتب ندونغيرها إن "رواندا لا تعرف أبدا الصندوق الجديد ولم تجر أية اتصالات معه".

وكتب أيضا أنه "فوجئ بهذا التصريح، وخاصة أن جهات سياسية خارجية تستطيع الضغط على حكومة رواندا بأي شكل".

يشار إلى أن نتنياهو كان قد صرح، يوم أمس، أنه سيعمل على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في نشاط "الصندوق الجديد لإسرائيل"، وذلك بادعاء أن الصندوق هو الذي دفع حكومة رواندا إلى التراجع عن الاتفاق.

وطلب نتنياهو من رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد أمسالم، تشكيل اللجنة، وقال إن "الصندوق يعرض للخطر أمن ومستقبل إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي".

وكتب نتنياهو في صفحته على "الفيسبوك" إن "العامل المركزي الذي فعل ضغوطا أوروبية على حكومة رواندا للانسحاب من الاتفاق لإخراج المتسللين من إسرائيل هو الصندوق الجديد لإسرائيل".

وادعى نتنياهو أن "الصندوق هو منظمة تحصل على تمويل من حكومات أجنبية وجهات معادية لإسرائيل، وذلك بهدف محو الطابع اليهودي لإسرائيل، وتحويلها إلى دولة كل مواطنيها إلى جانب دولة قومية فلسطينية خالية من اليهود في حدود 67 وتكون عاصمتها القدس".

كما ادعى نتنياهو أن "الصندوق الجديد" يمول منظمات غير صهيونية وداعمة للفلسطينيين، بينها منظمات تشهر بجنود الجيش الإسرائيلي مثل "نكسر الصمت" و"بتسيليم" و"مركز عدالة".

وكان "الصندوق الجديد" قد عقب بالقول إن "نتنياهو قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء في التحريض ضد الصندوق". كما أكد عدم وجود أية اتصالات مع حكومة رواندا.

ملف خاص | يوم الأرض

#رواندا
#بنيامين نتنياهو
#الصندوق الجديد لإسرائيل

من عرب 48

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