نتنياهو زاعمًا عن المتظاهرين الغزيين: ليسوا عزلا

ردّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم، الخميس، خلال ندوة في لندن، على سؤال لماذا لا تستخدم إسرائيل سلاحًا غير قاتل في قطاع غزّة، قائلًا: "ليسوا متظاهرين سلميين، هم عناصر في حماس".

وأضاف زاعمًا: "استخدمنا ضدّهم الغاز المسيل الدموع، ولم ينجح. آخر ما نريده هو العنف".

ثم بادره رئيس حزب المحافظين سابقًا، مايكل هاورد، بسؤاله: "هل الطريقة الوحيدة لمنعهم من قطع الجدار هي قتلهم؟"، فأجابه نتنياهو: "حاولنا بطرقٍ أخرى، ولم تنجح، حماس تريدهم أن يُقتلوا".

وفي السّياق ذاته، قال جيش الاحتلال الإسرائيليّ إنه أسقط منشورات في أنحاء من قطاع غزة، تحذّر السكان وتطالبهم بالبقاء بعيدًا عن الجدار العازل خلال مسيرات العودة المقرّرة غدًا، الجمعة.

ويتوقع مسؤولون عسكريّون إسرائيليّون مشاركة كبيرة، "ما يزيد من احتمال إراقة الدماء"، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء عنهم.

واستشهد أكثر من 115 فلسطينيًا بنيران الاحتلال خلال مظاهرات أسبوعية تطالب بالعودة إلى أراضي الثمانية وأربعين، ورفع الحصار عن القطاع المستمر منذ ١١ عامًا.

وتعرّض الاحتلال لانتقادات دولية شديدة بسبب استخدامها للنيران الحية ضد المتظاهرين العزل، لكنّها لم ترقَ، أبدًا، إلى مستوى تشكيل لجنة تحقيق في الإعدامات الإسرائيليّة.