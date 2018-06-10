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الاحتلال يزعم تدمير نفق بحري لحماس شمال غزة

تاريخ النشر: 10/06/2018 - 16:16

الاحتلال يزعم تدمير نفق بحري لحماس شمال غزة
(تصوير الجيش)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته اكتشفت وأحبطت نفق هجومي يمتد باتجاه البحر، لافتا إلى أن قواته فجرت خلال غارات في نهاية الأسبوع نفقا هجوميا لحركة المقاومة حماس شمال قطاع غزة، حيث تجاوز النفق المنطقة الحدودية الأمنية باتجاه البحر.

وتم رصد مسار النفق وإحباطه بواسطة عملية استخبارية واسعة النطاق كجزء من المعركة ضد القوة البحرية التابعة لحماس، والتي يقودها سلاح البحرية في العام الأخير.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن النفق المستهدف جرى مهاجمته الأحد الماضي خلال عمليات القصف المتبادل التي دارات بين المقاومة والاحتلال، عقب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وأضافت أنه "جرى استهداف النفق على ساحل البحر، بعد استهداف موقع عسكري للقوة البحرية التابعة للقسام القريبة من مكان النفق".

وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، ولأول مرة عن وحدة أطلّقت عليها اسم "الضفادع البشرية" الكوماندوز البحري.

 من جانبه، ذكر الجيش في بيانه عممه على وسائل الإعلام، أنه "خلال ضربات للجيش في قطاع غزة صباح يوم الأحد، الموافق 3.6.2018، استهدف الجيش موقعا عسكريّا تابعا للقوة البحرية الخاصة والتابعة لحماس شمال قطاع غزة".

وزعم الجيش أنه في إطار هذه الضربات تم إحباط نفق هجومي يمتد باتجاه البحر، لافتا على أن الحديث عن نفق هجومي استثنائي يخرج من موقع عسكري باتجاه البحر، وأدعى أنه من خلال النفق كان من الممكن القيام بعمليات مسلحة ضد إسرائيل عن طريق الغوص.

وحمل جيش الاحتلال حركة حماس مسؤولية ما يحدث في القطاع وتداعيات الكشف عن النفق الهجومي، قائلا إنه "لن يسمح بالمساس بأمن إسرائيل، وسيستمر بالعمل بعزيمة ضد الإرهاب على أشكاله المختلفة وسيستمر بالقيام بمهمته للدفاع عن مواطني إسرائيل وسيادتها".

وشهد القطاع والتجمعات السكنية الإسرائيلية في "غلاف غزة"، يوم الأربعاء الماضي، جولة قصف متبادل بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال، عقب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وتجدد القصف الصاروخي المتبادل بين المقاومة والاحتلال ليلة الأحد الماضي، لكنه سرعان ما انتهى صباحا.

 


#نفق بحري
#جيش الاحتلال
#حركة حماس
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#تدمير

من عرب 48

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