الاحتلال يقتطع "تعويضات أضرار الحرائق" من ميزانية السلطة

صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، اليوم، الإثنين، بالإجماع، على مقترح تقدّم به رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، لاقتطاع أموال التعويضات التي تدفع لسكان غلاف قطاع غزة بسبب أضرار الحرائق التي اندلعت هناك من أموال الضرائب التي تحول إلى السلطة الفلسطينية.

يذكر أن نتنياهو توّجه، الأسبوع الماضي، لرئيس هيئة الأمن القومي بالعمل على بلورة هذا المقترح ليشمل التعويضات التي تدفع لسكان غلاف غزّة، بسبب أضرار الحرائق التي أشعلتها الطائرات الورقيّة الحارقة.

وقال نتنياهو، فور إقرار المقترح، "سيتم تحقيق العدالة، يجب على من يحرق الحقول أن يعلم أن هناك ثمنا لذلك".

وجزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي عن طريق الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحول للسلطة شهريا دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.

ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة (الضرائب الشهرية)، التي تجبيها إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية، نحو 180 مليون دولار أميركي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.

وبدون هذه الأموال لن تستطيع الحكومة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله.