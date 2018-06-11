غباي: لن أتنازل عن رئاسة العمل لصالح غانتس

نفى رئيس حزب العمل الإسرائيلي، أحد شقيّ "المعسكر الصهيوني"، آفي غباي، أنباءً عن نيّته التنازل عن رئاسة قائمة حزبه في الانتخابات المقبلة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقًا، بيني غانتس.

وأكّد غاباي خلال لقاء إذاعي مع إذاعة "كان" الرّسميّة الإسرائيليّة، صباح اليوم، الإثنين، إنه "يسعى إلى أن يكون رئيسًا للحكومة".

وكانت صحيفة "معاريف" قد ذكرت، يوم الجمعة الماضي، أن غانتس يجري مفاوضاتٍ مع حزب العمل من أجل انضمامه إليه وخوض انتخابات الكنيست المقبلة، وذلك بعد استطلاع أجراه الحزب أظهر قفزة كبيرةً في عدد أعضائه في الكنيست حال ترشّح غانتس عنه.

ورجّحت استطلاعات الرّأي التي أجراها العمل، وفقًا لمعاريف، حصول العمل منفردًا على 25 مقعدًا، مقابل 15 مقعدًا حال ترشّح غباي.

ووفقًا للتسوية التي أوردتها معاريف، فإن غانتس سيكون رئيسًا للحكومة الإسرائيليّة مقابل منح غاباي وزارةً مهمّة.