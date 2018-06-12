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للسائقين: إعفاء من حيازة رخصتي القيادة والمركبة

تاريخ النشر: 12/06/2018 - 16:27

للسائقين: إعفاء من حيازة رخصتي القيادة والمركبة
صورة توضيحية
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

قررت لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، اليوم الثلاثاء، إلغاء الإلزام بحيازة رخصة القيادة ورخصة المركبة أثناء السياقة.

ومن المتوقع أن يصبح هذا القرار ساري المفعول في الأيام القريبة. وفي المقابل، فإن مطلب حيازة شهادة تأمين للمركبة يظل قائما.

ويلغي هذا القرار الحاجة لحيازة رخصة قيادة ورخصة مركبة في المركبات الخاصة والمركبات التجارية التي يصل وزنها حتى 3.5 طن.

وبحسب وزارة المواصلات فإن هذا التعديل سيصبح ساري المفعول بشأن المركبات التجارية فوق 3.5 طن خلال عام.

يشار إلى أن الغرامة المالية على عدم حيازة رخصة المركبة تصل اليوم إلى 100 شيكل. وبعد أن يصبح التعديل الجديد ساري المفعول سيكون بإمكان السائقين حيازة وسيلة تشخيص واحدة: بطاقة شخصية أو جواز سفر إسرائيلي أو رخصة قيادة.

وسيكون بإمكان الشرطة فحص صلاحية الرخص بواسطة الحواسيب النقالة لدى الشرطة المرتبطة بمعطيات وزارة المواصلات.


#رخصة قيادة
#رخصة مركبة

من عرب 48

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