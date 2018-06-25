بوتين يدعو نتنياهو لحضور نهائي كأس العالم

قالت مصادر مقربة من رئيس للحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنه يدرس إمكانية السفر إلى موسكو، في تموز/يوليو المقبل، لمشاهدة المباراة الأخيرة لكأس العالم في كرة القدم (المونديال).

وبحسب المصادر ذاتها فقد تلقى نتنياهو دعوة شخصية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بيد أن مكتب رئيس الحكومة لم يرد على ذلك بشكل نهائي.

وأضافت المصادر أنه في حال قرر نتنياهو السفر إلى موسكو، فإنه سيطلب الاجتماع مع بوتين، بيد أن ذلك يتعلق بترتيبات الحماية.

كما جاء أن بوتين وجه الدعوة لزعماء آخرين في العالم. وعلى ما يبدو، فإن ذلك محاولة تهدف إلى جذب أكبر عدد من قادة العالم في موسكو.

وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيحضر المباراة النهائية في كأس العالم 2018 في روسيا مع عدد من رؤساء وزعماء العالم، بناء على دعوة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني أنفانتينو.

وأكد الرجوب في تصريح لـ "وفا"، اليوم الاثنين، أن عباس سيلتقي مع الرئيس الروسي، بوتين، أثناء تواجده في روسيا، وسيتم بحث العلاقات الثنائية وآخر المستجدات.