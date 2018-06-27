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استطلاع: "المعسكر الصهيوني" برئاسة ليفني يتجاوز "يش عتيد"

تاريخ النشر: 27/06/2018 - 14:38

استطلاع: "المعسكر الصهيوني" برئاسة ليفني يتجاوز "يش عتيد"
(مكتب الصحافة الحكومي)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي أن "المعسكر الصهيوني" برئاسة تسيبي ليفني يتجاوز حزب "يش عتيد" بمقعد واحد، في حال أجريت الانتخابات اليوم.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "بانل بوليتيكس" لموقع "واللا"، فإن "المعسكر الصهيوني" برئاسة ليفني يحصل على 16 مقعدا، ويتجاوز "يش عتيد" بمقعد واحد.

كما بيّن الاستطلاع أن "المعسكر الصهيوني" برئاسة آفي غباي يحصل على 12 مقعدا، مقابل 17 مقعد لـ"يش عتيد".

وتبين أيضا أن ليفني حصلت على دعم بنسبة 41% من المستطلعين من مصوتي "المعسكر الصهيوني" لرئاسة المعارضة، مقابل 38% لشيلي يحيموفيتش، و 9% ليائير لبيد.

وبين أنه في وسط المستطلعين عامة، فإن يحيموفيتش تحصل على 22%، مقابل 15% لليفني، و 15% للبيد، بينما قال 31% من المستطلعين إن أيا من ثلاثتهم ليس مناسبا لإشغال منصب رئيس المعارضة بدلا من يتسحاك هرتسوغ الذي تولى رئاسة "الوكالة اليهودية".

وأظهر الاستطلاع أنه في حالت تولت ليفني رئاسة "المعسكر الصهيوني"، فإن النتائج تكون كالتالي: "الليكود" 31 مقعدا، "المعسكر الصهيوني" 16 مقعدا، "يش عتيد" 15 مقعدا، القائمة المشتركة 12 مقعدا، "البيت اليهودي" 10 مقاعد، "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد، و6 مقاعد لكل من "ميرتس" و"يسرائيل بيتينو" والحزب الجديد برئاسة أورلي أبيكاسيس و"كولانو"، و 5 مقاعد لـ"شاس".

وفي حال ترأس غباي قائمة "المعسكر الصهيوني"، تكون النتائج كالتالي: "الليكود" 31 مقعدا، "يش عتيد" 17 مقعدا، "المعسكر الصهيوني" 12 مقعدا، القائمة المشتركة 12 مقعدا، "البيت اليهودي" 10 مقاعد، و 7 مقاعد لكل من "يهدوت هتوراه" و"ميرتس" والحزب الجديد برئاسة أبيكاسيس، و 6 مقاعد لكل من "يسرائيل بيتينو" و"كولانو"، و 5 مقاعد لـ"شاس".

شمل الاستطلاع الذي أجري عبر شبكة الإنترنت عينة مؤلفة من 569 شخصا.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#تسيبي ليفني
#آفي غباي
#المعسكر الصهيوني

من عرب 48

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