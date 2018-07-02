البالونات الحارقة تشعل النيران في المجلس الإقليمي "أشكول"

اندلعت عدة حرائق، صباح اليوم الإثنين، في عدة مواقع جنوبي المجلس الإقليمي "أشكول" نتيجة البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن فرق الإطفاء تعمل في عدة مواقع، وتسيطر على الحرائق في المكان في محاولة لإخمادها.

كما جاء أنه تمت معاينة بالونات حارقة كثيرة أطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم من قطاع غزة، وتجري متابعتها.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال كان قد قرر نشر منظومات متطورة تعمل بتقنية "القبة الحديدة" في جنوبي البلاد، وذلك لرصد القذائف الصاروخية والبالونات والطائرات الورقية الحارقة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الجيش ينوي نشر منظومة جديدة على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وبحسب التقارير، فإن الحديث عن منظومة كهروضوئية بإمكانها التقاط الطائرات الورقية من مسافة 7 كيلومترات، بينما لا تزال فوق أراضي قطاع غزة.