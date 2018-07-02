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البالونات الحارقة تشعل النيران في المجلس الإقليمي "أشكول"

تاريخ النشر: 02/07/2018 - 08:58

البالونات الحارقة تشعل النيران في المجلس الإقليمي "أشكول"
صورة توضيحية (أ ب)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

اندلعت عدة حرائق، صباح اليوم الإثنين، في عدة مواقع جنوبي المجلس الإقليمي "أشكول" نتيجة البالونات الحارقة التي أطلقت من قطاع غزة.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن فرق الإطفاء تعمل في عدة مواقع، وتسيطر على الحرائق في المكان في محاولة لإخمادها.

كما جاء أنه تمت معاينة بالونات حارقة كثيرة أطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم من قطاع غزة، وتجري متابعتها.

الاحتلال يستعين بمنظومة رادارية متطورة لمواجهة البالونات الحارقة
قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ينشر منظومات رادارية متقدمة تعمل بتقنية منظومة "القبة الحديدة" في المناطق الجنوبية للبلاد، وذلك لرصد ما اعتبره "التهديدات ذات المسارات المتنوعة"، في إشارة إلى البالونات والطائرات الورقية الحارقة
 

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال كان قد قرر نشر منظومات متطورة تعمل بتقنية "القبة الحديدة" في جنوبي البلاد، وذلك لرصد القذائف الصاروخية والبالونات والطائرات الورقية الحارقة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الجيش ينوي نشر منظومة جديدة على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وبحسب التقارير، فإن الحديث عن منظومة كهروضوئية بإمكانها التقاط الطائرات الورقية من مسافة 7 كيلومترات، بينما لا تزال فوق أراضي قطاع غزة.

 

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#بالونات حارقة
#المجلس الإقليمي أشكول
#قطاع غزة

من عرب 48

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