إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الوقود والأغذية

قررت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، إغلاق معبر البضائع إلى قطاع غزة، كرم أبو سالم، وذلك بذريعة استمرار إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وجاء في القرار أن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلقا أمام إدخال الوقود والمواد الغذائية، ويسمح فقط بإدخال الأدوية.

ويأتي هذا القرار بذريعة إطلاق النار باتجاه المجلس الإقليمي "حوف أشكلون"، واستمرار إطلاق البالونات الحارقة.

يشار إلى أن طيران الاحتلال الحربي كان قد استهدف، اليوم، موقعين للرصد قرب بيت حانون وجباليا في قطاع غزة، بادعاء أنها قريبة من مواقع أطلق منها بالونات حارقة. كما ادعى الجيش أن القصف يأتي ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

وفي أعقاب ذلك، انطلقت صافرات الإنذار في بلدتين في المجلس الإقليمي "حوف أشكلون"، وبعد وقت قصير أعلن المتحدث باسم الجيش أن صاروخا أطلق من قطاع غزة، ولكنه سقط داخل القطاع.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد نشر، يوم أمس الأحد، بطاريات "القبة الحديدية" في منطقة المركز، وبدأ بتجنيد الاحتياط بشكل موضعي لتعزيز الدفاعات الجوية.