  2. إسرائيليات
  3. أخبار

إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الوقود والأغذية

تاريخ النشر: 16/07/2018 - 22:14

إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الوقود والأغذية
معبر كرم أبو سالم (أ ب)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

قررت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، إغلاق معبر البضائع إلى قطاع غزة، كرم أبو سالم، وذلك بذريعة استمرار إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وجاء في القرار أن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلقا أمام إدخال الوقود والمواد الغذائية، ويسمح فقط بإدخال الأدوية.

ويأتي هذا القرار بذريعة إطلاق النار باتجاه المجلس الإقليمي "حوف أشكلون"، واستمرار إطلاق البالونات الحارقة.

يشار إلى أن طيران الاحتلال الحربي كان قد استهدف، اليوم، موقعين للرصد قرب بيت حانون وجباليا في قطاع غزة، بادعاء أنها قريبة من مواقع أطلق منها بالونات حارقة. كما ادعى الجيش أن القصف يأتي ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

وفي أعقاب ذلك، انطلقت صافرات الإنذار في بلدتين في المجلس الإقليمي "حوف أشكلون"، وبعد وقت قصير أعلن المتحدث باسم الجيش أن صاروخا أطلق من قطاع غزة، ولكنه سقط داخل القطاع.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد نشر، يوم أمس الأحد، بطاريات "القبة الحديدية" في منطقة المركز، وبدأ بتجنيد الاحتياط بشكل موضعي لتعزيز الدفاعات الجوية.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#قطاع غزة
#معبر كرم أبو سالم

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الجيش الإسرائيلي يستدعي سائقي شاحنات من الاحتياط لمكافحة الحرائق
الجيش الإسرائيلي يستدعي سائقي شاحنات من الاحتياط لمكافحة الحرائق

2018-07-16

نتنياهو يرحب بتصريحات ترامب والتنسيق الأمني مع روسيا
نتنياهو يرحب بتصريحات ترامب والتنسيق الأمني مع روسيا

2018-07-16

امتحان نقابة المحامين: نسبة النجاح 12% فقط
امتحان نقابة المحامين: نسبة النجاح 12% فقط

2018-07-16

الأكثر قراءة

تحليلات: إسرائيل بدون إستراتيجية تجاه غزة

تحليلات: إسرائيل بدون إستراتيجية تجاه غزة

2018-07-15
للمرة الثانية في تاريخها: فرنسا تتوّج بكأس العالم

للمرة الثانية في تاريخها: فرنسا تتوّج بكأس العالم

2018-07-15
مصرع بريهان فواز من عيلبون إثر سقوطها عن ارتفاع شاهق في فندق بطبرية

مصرع بريهان فواز من عيلبون إثر سقوطها عن ارتفاع شاهق في فندق بطبرية

2018-07-15
البرلمان المصري يقر

البرلمان المصري يقر "بيع الجنسية" مقابل وديعة مالية

2018-07-15
استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بـ

استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بـ"شهداء الأقصى" ونجله

2018-07-15