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الاحتلال يقصف موقعين بغزة وانطلاق صافرات الإنذار في الغلاف

تاريخ النشر: 16/07/2018 - 17:52

الاحتلال يقصف موقعين بغزة وانطلاق صافرات الإنذار في الغلاف
قصف إسرائيلي (أ ب)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف بعد ظهر اليوم، الإثنين، موقعين لحركة حماس شمالي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش إن المواقع التي تم استهدافها كانت قريبة من النقطة التي أطلقت منها بالونات حارقة أشعلت النيران في محيط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت موقعين للرصد تابعين للمقاومة الفلسطينية، في بلدة بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة.

وجاء أن طائرات استطلاع أطلقت 4 صواريخ على مرصدين للمقاومة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بينما لم ترد أية أنباء عن ووقع إصابات جراء الاستهدافين.

وفي أعقاب القصف انطلقت صافرات الإنذار في بلدتين في "المجلس الإقليمي حوف أشكلون".

وبحسب محليين فإن انطلاق صافرات الإنذار جاء في أعقاب عملية إطلاق نار من قطاع غزة، كما سمع دوي انفجارات في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان لاحق، إنه تمت معاينة محاولة إطلاق صاروخ من قطاع غزة، إلا أنه سقط داخل حدود القطاع. بحسبه.

إلى ذلك، تواصل قوات كبيرة من طواقم الإطفاء و"سلطة الطبيعة والحدائق" و"كيرن كييميت" العمل، بعد ظهر اليوم، على إخماد النيران التي اندلعت في "كرميا" الواقعة بين كبيبوتس "كرميا" و"يد مردخاي"، التي اندلعت بفعل بالون حارق أطلق صباح اليوم.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد صرح، صباح اليوم، أن "تبادل الضربات" مع حركة حماس لم ينته بعد.

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#قطاع غزة
#صافرات إنذار
#بيت حاون

من عرب 48

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