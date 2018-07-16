امتحان نقابة المحامين: أدنى نسبة نجاح

قالت نقابة المحامين، اليوم الإثنين، إن نسبة الناجحين في امتحان النقابة، الذي جرى في نهاية حزيران/يونيو، لم تتجاوز 32%، وهي أدنى نسبة نجاح على الإطلاق.

وكانت نسبة النجاح في الموعد الشتوي قد وصلت إلى 33%، إلا أنه بعد اعتراضات ممتحنين وتدخل المحكمة في خمسة أسئلة، ارتفعت النسبة إلى 40%.

تقدم إلى الامتحان الأخير 2930 ممتحنا، بينهم 1930 يتقدمون لامتحان النقابة للمرة الأولى، ونجح منهم 44%. كما تبين أن نحو الثلث تقدموا للامتحان للمرة الثانية نجح منهم 14% فقط، بينما لم ينجح من بين من تقدموا للامتحان للمرة الثالثة سوى 6%.

وبينت المعطيات أن 70% من خريجي كلية "سبير" (44 من 63 خريجا) نجحوا في الامتحان. وتبين أن 73% منهم تقدموا للامتحان للمرة الأولى.

وأشارت المعطيات إلى أن 80% من الممتحنين كانوا من خريجي الكليات، وبلغت نسبة النجاح في وسطهم 26%.

في المقابل، فإن نسبة الجامعيين وصلت إلى 15%، وبلغت نسبة النجاح في وسطهم 70%.

وكانت أعلى نسبة نجاح في وسط خريجي الجامعة العبرية بنسبة 76%، يليها جامعة تل أبيب بنسبة 71%، وكلية "سبير" بنسبة 70%، وجامعة "بار إيلان" بنسبة 69%، و"الكلية للإدارة" بنسبة 57%، وجامعة حيفا بنسبة 53%، و"المركز متعدد المجالات" بنسبة 53%.

يشار إلى أن الحديث عن المرة الثانية التي يجري فيها الامتحان بشكل موسع، يشتمل على أسئلة حول مسائل قضائية جوهرية، وليس فقط أسئلة حول القواعد القانونية.