نقل التلفزيون الإسرائيلي الرسمي (كان)، اليوم الأربعاء، عن مصادر فلسطينية، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدأت الليلة بنشرت قواتها على طول السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة، للحد من إطلاق الطائرات الوارقية والبالونات الحارقة.

وأضاف المصدر، نقلا عن مسؤول في حماس (لم يحدده)، أن الحركة لا تنوي منع إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحرقة، وإنما الحد منها مؤقتًا، استجابة للضغوط المصرية.

وأضاف المصدر أن مصر طالبت حماس بعدم الإنجرار إلى تصعيد عسكري قد تؤدي إلى حرب شاملة مع إسرائيل. وأكد المسؤول الحمساوي، بحسب "كان" أن الوضع عند الشريط الحدودي للقطاع المحاصر سيظل هشًا "طالما أننا لا نتلقى ضمانات راسخة لتحسين واقع الحياة في غزة".

وأشار "كان" إلى تقديرات الجيش الإسرائيلي أن "حماس سوف تسعى للحد من إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة، لكنها لن تمنعها كليا أو تتخلى عنها، إذ تعتبرها وسيلة لتسليط الضوء على قطاع غزة على صعيد الإعلام الدولي".

وكرر المصدر تهديدات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه في حال لم يتوقف إطلاق البالونات "فسوف نشدد الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري على حماس ، ونحن مستعدون لخيار عسكري ، لكن الحرب هي الخيار الأخير".

ونقل المصدر، على حد زعمه، عن ناشط في في وحدة إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، أنهم (في الوحدة)، في هذه المرحلة، مستعدون لأن يكونوا مرنين في هذه المسألة "بما يتفق مع مصالح الشعب الفلسطيني". وشدد الناشط على أن قطاع غزة يطالب برفع فوري للحصار الإسرائيلي، مضيفًا: "وقف إطلاق الصواريخ - وفقًا للمزاج العام".