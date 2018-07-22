اتهام مقدسي بالتسبب بمصرع 3 جنود بحادث طرق

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح بالقدس المحتلة، اليوم الأحد، لائحة أتهام بحق شاب مقدسي، وجهت له من خلال تهم التسبب بمصرع 3 جنود من الجيش الإسرائيلي، جراء حادث طرق وقع على شارع عابر إسرائيل في شباط/فبراير الماضي.

وزعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام، أن الشاب أنور أبو زينة (44 عاما) من حي الطور بالقدس المحتلة، تسبب عن طريق الإهمال بمصرع 3 جنود خلال حادث طرق وقع على شارع عابر إسرائيل بمساره بالقرب من قلنسوة.

كما نسبت النيابة العامة للسائق أبو زينة تهمة ارتكاب مخالفات سير بالجملة، وقيادة السيارة بشكل متهور والإهمال خلال قيادة الشاحنة التي تسببت بحادث الطرق، كما لم يلتزم السائق، بحسب لائحة الاتهام، بفترات الاستراحة المسموح بها خلال قيادة الشاحنة على شارع 6 ما تسبب بالحادث.

وذكرت النيابة العامة أن السائق أبو زينة اصطدم بشاحنته بثلاث سيارات عسكرية، وأدعى بأنها كانت تقف في وسط الشارع، فيما ذكر ممثل الشرطة بأن السيارات العسكرية كانت تسافر على الشارع ولم تكن مركونة على جانب الطريق حين اصطدمت الشاحنة بها.