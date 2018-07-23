آيزنكوت: نتائج عملانية خفية في العمل ضد إيران بسورية

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، اليوم الإثنين، إن الجيش حقق نتائج عملانية كثيرة خلال العام الأخير في منع التموضع الإيراني في سورية.

وفي كلمة ألقاها في فعالية بمقر وزارة الأمن في تل أبيب قال إن الجيش الإسرائيلي ركز جهودا في العام الأخير لمنع التموضع الإيراني على الحدود الشمالية.

وأضاف أن هذه الجهود "أدت إلى نتائج عملانية كثيرة، غالبيتها غير بادية للعيان".

وبحسبه فإن الجيش سيواصل العمل على "تعزيز الردع والجاهزية لتمكين الدولة من التطور والازدهار بأمان"، على حد تعبيره.

يذكر في هذا السياق أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أبلغ الوفد الروسي، برئاسة وزير الخارجية، سيرجي لافروف، في لقاء اليوم، أن إسرائيل ترفض التواجد الإيراني في سورية، في حين اقترحت روسيا حزاما أمنيا بعرض 100 كلم على حدود وقف إطلاق النار في الجولان المحتل.

كما طالب نتنياهو بإغلاق الحدود بين سورية ولبنان، وأيضا بين سورية والعراق، وإخراج الصواريخ البعيدة المدى من سورية، إضافة إلى الصواريخ المضادة للطائرات.