  2. إسرائيليات
  3. أخبار

آيزنكوت: نتائج عملانية خفية في العمل ضد إيران بسورية

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 22:17

آيزنكوت: نتائج عملانية خفية في العمل ضد إيران بسورية
غادي آيزنكوت (من الأرشيف)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، اليوم الإثنين، إن الجيش حقق نتائج عملانية كثيرة خلال العام الأخير في منع التموضع الإيراني في سورية.

وفي كلمة ألقاها في فعالية بمقر  وزارة الأمن في تل أبيب قال إن الجيش الإسرائيلي ركز جهودا في العام الأخير لمنع التموضع الإيراني على الحدود الشمالية.

وأضاف أن هذه الجهود "أدت إلى نتائج عملانية كثيرة، غالبيتها غير بادية للعيان".

وبحسبه فإن الجيش سيواصل العمل على "تعزيز الردع والجاهزية لتمكين الدولة من التطور والازدهار بأمان"، على حد تعبيره.

يذكر في هذا السياق أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أبلغ الوفد الروسي، برئاسة وزير الخارجية، سيرجي لافروف، في لقاء اليوم، أن إسرائيل ترفض التواجد الإيراني في سورية، في حين اقترحت روسيا حزاما أمنيا بعرض 100 كلم على حدود وقف إطلاق النار في الجولان المحتل.

كما طالب نتنياهو بإغلاق الحدود بين سورية ولبنان، وأيضا بين سورية والعراق، وإخراج الصواريخ البعيدة المدى من سورية، إضافة إلى الصواريخ المضادة للطائرات.


#عادي آيزنكوت
#إيران
#سورية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصادر إسرائيلية: روسيا تسعى لـ"حزام أمني" في سورية بعرض 100 كلم
مصادر إسرائيلية: روسيا تسعى لـ"حزام أمني" في سورية بعرض 100 كلم

2018-07-23

صواريخ "داوود" فشلت في اعتراض الصواريخ السورية
صواريخ "داوود" فشلت في اعتراض الصواريخ السورية

2018-07-23

غباي يعين ليفني رئيسة للمعارضة
غباي يعين ليفني رئيسة للمعارضة

2018-07-23

الأكثر قراءة

مستوطنون يحاولون الاعتداء على المفتي بالقدس والفصائل تحذر

مستوطنون يحاولون الاعتداء على المفتي بالقدس والفصائل تحذر

2018-07-22
أخيراً وليس آخراً: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية

أخيراً وليس آخراً: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية

2018-07-22
د. خيزران: إسرائيل نجحت في خلق

د. خيزران: إسرائيل نجحت في خلق "حالة درزية انسلاخية"

2018-07-22
العثور على فلسطينيين متوفيين بشقة في العاصمة الجزائرية

العثور على فلسطينيين متوفيين بشقة في العاصمة الجزائرية

2018-07-22
في طولكرم... الزوجة قتلت زوجها المسن بالسم

في طولكرم... الزوجة قتلت زوجها المسن بالسم

2018-07-22