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إصابة خطيرة في انفجار صاروخ في "أشكول"

تاريخ النشر: 09/08/2018 - 09:10

إصابة خطيرة في انفجار صاروخ في "أشكول"
(أ ب)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

أصيبت عاملة في الثلاثينات من عمرها، صباح اليوم الخميس، بإصابة خطيرة، وذلك في انفجار صاروخ سقط في المجلس الإقليمي "أشكول".

وتبين أن المصابة هي عاملة أجنبية كانت تعمل في دفيئة خارج البلدة. وتم نقلها إلى غرفة العمليات في مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وبحسب مصادر طبية فإنها أصيبت بشظايا في الصدر والأطراف، وأن حياتها في خطر.

وعلم أنه وصل مستشفى "برزيلاي" في عسقلان 23 مصابا، منذ يوم أمس الأربعاء، بينهم 9 جراء سقوط الصواريخ في "سديروت".

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن نحو 150 عملية إطلاق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، سقط 6 منها في "سديروت"، وتم اعتراض 25 صاروخا.


#أشكول
#قطاع غزة

من عرب 48

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