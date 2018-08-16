رئيس الاستخبارات المصرية يبحث تفاصيل 4 ملفات في تل أبيب

زار رئيس الاستخبارات المصرية العامة، عباس كامل، تل أبيب، يوم أمس الأربعاء، لمناقشة اتفاق التهدئة مع حركة حماس.

ونقلت "الحياة" عن مصادر فلسطينية قولها إن كامل توجه إلى تل أبيب للبحث في التفاصيل شبه النهائية لاتفاق متكامل يشمل موافقة إسرائيل على التهدئة، وتنفيذ مشروعات إنسانية في قطاع غزة، ولاحقاً مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس لتبادل الأسرى، وكذلك الموافقة على المصالحة الفلسطينية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن كامل سيتوجه لاحقا إلى رام الله، لمناقشة هذه الملفات الأربعة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وتتزامن زيارة كامل هذه مع زيارة وفدين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة، إضافة إلى وفود فصائل أخرى، ويتوقع أن ينضم إليهما وفادان من الجبهتين الشعبية والديمقراطية.

وبحسب المصدر نفسه، فإنه قد يتم الإعلان عن اتفاق التهدئة في حضور كل الفصائل غدا، الجمعة، في القاهرة.

وكان قد بدأ سريان التهدئة، يوم أمس، على حدود قطاع غزة، بوساطة مصر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.

