  2. إسرائيليات
  3. أخبار

رئيس الاستخبارات المصرية يبحث تفاصيل 4 ملفات في تل أبيب

تاريخ النشر: 16/08/2018 - 07:25

رئيس الاستخبارات المصرية يبحث تفاصيل 4 ملفات في تل أبيب
معبر كرم أبو سالم (أ ب)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

زار رئيس الاستخبارات المصرية العامة، عباس كامل، تل أبيب، يوم أمس الأربعاء، لمناقشة اتفاق التهدئة مع حركة حماس.

ونقلت "الحياة" عن مصادر فلسطينية قولها إن كامل توجه إلى تل أبيب للبحث في التفاصيل شبه النهائية لاتفاق متكامل يشمل موافقة إسرائيل على التهدئة، وتنفيذ مشروعات إنسانية في قطاع غزة، ولاحقاً مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس لتبادل الأسرى، وكذلك الموافقة على المصالحة الفلسطينية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن كامل سيتوجه لاحقا إلى رام الله، لمناقشة هذه الملفات الأربعة مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وتتزامن زيارة كامل هذه مع زيارة وفدين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة، إضافة إلى وفود فصائل أخرى، ويتوقع أن ينضم إليهما وفادان من الجبهتين الشعبية والديمقراطية.

وبحسب المصدر نفسه، فإنه قد يتم الإعلان عن اتفاق التهدئة في حضور كل الفصائل غدا، الجمعة، في القاهرة.

وكان قد بدأ سريان التهدئة، يوم أمس، على حدود قطاع غزة، بوساطة مصر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.
 


#عباس كامل
#التهدئة
#حركة حماس
#المصالحة الفلسطينية
#محمود عباس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هل سيواصل الاحتلال منع الغزيين من تلقي العلاج خارج القطاع؟
هل سيواصل الاحتلال منع الغزيين من تلقي العلاج خارج القطاع؟

2018-08-16

نتنياهو يستعرض رؤيته الأمنية لـ2030: الدمج بين القوة العسكرية والاقتصادية
نتنياهو يستعرض رؤيته الأمنية لـ2030: الدمج بين القوة العسكرية والاقتصادية

2018-08-15

الاحتلال يغلق ملف التحقيق بمجزرة رفح صيف 2014
الاحتلال يغلق ملف التحقيق بمجزرة رفح صيف 2014

2018-08-15

الأكثر قراءة

اتساع دائرة المقاطعة لدورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير

اتساع دائرة المقاطعة لدورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير

2018-08-15
تركيا تتخذ إجراءات موازية ردا على التهديدات الأميركية

تركيا تتخذ إجراءات موازية ردا على التهديدات الأميركية

2018-08-15
داء اللولبية النحيفة ينتشر في نهر الأردن وروافده

داء اللولبية النحيفة ينتشر في نهر الأردن وروافده

2018-08-15
(صور) جنوة الإيطالية: ارتفاع حصيلة ضحايا جسر موارندي إلى 35

(صور) جنوة الإيطالية: ارتفاع حصيلة ضحايا جسر موارندي إلى 35

2018-08-15
مصدر سياسي إسرائيلي: لا تسوية مع حماس بدون شروط

مصدر سياسي إسرائيلي: لا تسوية مع حماس بدون شروط

2018-08-15