الاحتلال يدعي إحباط عملية طعن في مستوطنة

ادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنها أحبطت عملية طعن في مستوطنة "هار أدار" غربي قرية بيت سوريك، قرب القدس.

وجاء أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا، في العشرين من العمر، من قرية قطنة، وأنه بحسب التحقيقات الأولية كان قد خطط لتنفيذ عملية طعن في المستوطنة.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف" فقد عثر على سكين في المنطقة بعد إجراء عملية تمشيط. وتم تسليم الشاب لجهاز "الشاباك" ليتولى التحقيق معه.

يذكر أن مستوطنة "هار أدار" كانت قد شهدت في أيلول/سبتمبر من العام الماضي عملية إطلاق نار، أسفرت عن مقتل ثلاثة من الأمنيين الإسرائيليين، وإصابة أحد المستوطنين بإصابات خطيرة، واستشهاد منفذ العملية نمر الجمل.