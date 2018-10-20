  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الاحتلال يدعي إحباط عملية طعن في مستوطنة

تاريخ النشر: 20/10/2018 - 15:15

الاحتلال يدعي إحباط عملية طعن في مستوطنة
صورة عممتها شرطة الاحتلال
عرب 48

ادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، أنها أحبطت عملية طعن في مستوطنة "هار أدار" غربي قرية بيت سوريك، قرب القدس.

وجاء أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا، في العشرين من العمر، من قرية قطنة، وأنه بحسب التحقيقات الأولية كان قد خطط لتنفيذ عملية طعن في المستوطنة.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف" فقد عثر على سكين في المنطقة بعد إجراء عملية تمشيط. وتم تسليم الشاب لجهاز "الشاباك" ليتولى التحقيق معه.

يذكر أن مستوطنة "هار أدار" كانت قد شهدت في أيلول/سبتمبر من العام الماضي عملية إطلاق نار، أسفرت عن مقتل ثلاثة من الأمنيين الإسرائيليين، وإصابة أحد المستوطنين بإصابات خطيرة، واستشهاد منفذ العملية نمر الجمل.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#مستوطنة هار أدار
#عملية طعن
#بيت سوريك
#قطنة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابتان بقصف طائرة مسيرة مجموعة مواطنين بغزة
إصابتان بقصف طائرة مسيرة مجموعة مواطنين بغزة

2018-10-20

محلل إسرائيلي: عزل العسيري سيّئ لإسرائيل
محلل إسرائيلي: عزل العسيري سيّئ لإسرائيل

2018-10-20

ما هي أبرز بؤر التطبيع العسكري بين إسرائيل ودولٍ عربية؟
ما هي أبرز بؤر التطبيع العسكري بين إسرائيل ودولٍ عربية؟

2018-10-19

الأكثر قراءة

الطيرة: 6 جرائم قتل منذ مطلع العام

الطيرة: 6 جرائم قتل منذ مطلع العام

2018-10-19
الطيرة: قتيل في جريمة إطلاق نار

الطيرة: قتيل في جريمة إطلاق نار

2018-10-19

"قنصلية الموت"... هذا ما حدث لجمال خاشقجي

2018-10-19

"رويترز": الملك سلمان يدرس الحد من صلاحيات ولي العهد

2018-10-19
غزة: 115 مصابا بقمع الاحتلال لمسيرات العودة

غزة: 115 مصابا بقمع الاحتلال لمسيرات العودة

2018-10-19