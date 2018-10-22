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المصادقة على مشروع قانون لمنع الزيارات عن أسرى حركة حماس

تاريخ النشر: 22/10/2018 - 08:48

المصادقة على مشروع قانون لمنع الزيارات عن أسرى حركة حماس
الصورة للتوضيح فقط (بيكساباي)
عرب ٤٨

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيليّة للتشريع، أمس، الأحد، على مقترح قانون يمنع الزيارات عن أسرى حركة حماس في سجون الاحتلال.

وجاء المنع نتيجة للمصادقة على مشروع قانون تقدّم به عضو الكنيست عن الليكود، أورن حازان، الذي اعتدى، العام الماضي، على مجموعة من ذوي الأسرى وهم في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال.

وينصّ مقترح القانون على منع الزيارات عن أسرى "منظمات إرهابيّة تأخذ إسرائيليين رهائن أو أسرى وتمنع عنهم زيارة ممثلين عن دولة إسرائيل أو منظمات إنسانيّة أو أبناء عائلاتهم".

ويمنع مقترح القانون زيارات محاميهم أو مندوبين عن الصليب الأحمر الدّولي، إلا أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا موقع "والا"، أمس، الأحد، أنه سيتم استثناء زيارات المحامين ومندوبي الصليب الأحمر من المنع المفروض على الأسرى.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الحركة الأسيرة
#سجون الاحتلال
#الليكود
#حركة حماس
#أسرى حماس

من عرب 48

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