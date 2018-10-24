إغلاق شارع تل أبيب القدس لاعتقال مقدسي

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، شابا مقدسيا (20 عاما) بادعاء أنه هدد بتنفيذ عملية داخل إسرائيل.

وجاء أن عناصر الشرطة قاموا بعمليات تمشيط واسعة في تل أبيب، قبل أن يتم اعتقاله في مركبة أجرة على شارع "1" قرب القدس.

كما جاء أنه تم إغلاق الشارع لفترة قصيرة لحظة اعتقاله، وتسليم حقيبة كانت بحوزته إلى عناصر الشرطة.

وعلم أنه قبل تنفيذ عملية الاعتقال أعلنت الشرطة عن إغلاق الشارع من محول "شورش" شرقا، وجرى تحويل حركة السير باتجاه الغرب.

وبحسب شهود عيان، فقد شارك في عملية الاعتقال قوات كبيرة من الشرطة والمركبات والدراجات النارية، إضافة إلى مروحية.