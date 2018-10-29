نتنياهو يدعي تمسكه بمحاولة التهدئة بينما تتواصل جرائم الاحتلال

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن إسرائيل لا تزال تطمح في تهدئة التصعيد الحالي في قطاع غزة، بوساطة الأمم المتحدة ومصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل استخدام القوة العسكرية في مواجهة المسيرات السلمية في قطاع غزة، والتي كان آخرها قمع المسير البحري، اليوم، والذي أسفر عن سقوط شهيد وعشرات الإصابات، إضافة إلى استهداف مواقع بواسطة طيرانها الحربي، والتي تسبب آخرها في استشهاد ثلاثة أطفال يوم أمس الأحد.

وفي حديثه مع المراسلين، قال إن "إسرائيل تعمل على منع دخول قوات تهدف للمس بالجنود والمواطنين الإسرائيليين، من جهة، ومن جهة أخرى فهي تعمل على منع حصول إنهيار إنساني هناك"، على حد ادعائه.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر سياسي قوله إنه "لا يوجد حل سياسي مع من يريد إبادتنا، وإنما يوجد حل الردع إلى جانب الحل الإنساني لمنع الانهيار الذي سيتفجر في النهاية بوجه الجميع".

وبحسب المصدر نفسه فإن "الانهيار ينبع من قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تقليص الميزانيات لحركة حماس".

وأضاف أن إسرائيل كانت على وشك التوصل لاتفاق بالعودة إلى التهدئة، إلا أن ذلك تبدد في الفعاليات قرب السياج الحدودي يوم الجمعة الفائت" (الإشارة إلى مسيرات العودة – عــ48ـرب).

وبحسبه، فإن التقديرات كانت تشير إلى تهدئة التوتر مع إدخال الوقود إلى قطاع غزة، و"لكنهم جاؤوا إلى السياج الحدودي وانقضوا عليه"، على حد تعبيره.

كما نقل موقع الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إن "رئيس الحكومة يريد منع وقوع الحرب، ولكن ذلك لا يعني أنه سيظل قادرا على ذلك دائما".

وأضافت المصادر ذاتها أن الخيارات التي كانت وراء الكواليس كانت تتضمن: "الإمكانية الأولى وهي احتلال قطاع غزة.. وبعد ذلك، لمن سنسلم القطاع؟ لو كان هناك من يمكننا تسليمه لاحتللنا القطاع، ويجب تنفيذ ذلك بشكل يمنع سقوط ضحايا، ولكن لا يوجد من يمكننا تسليمه القطاع. العرب لا يريدون أن يسمعوا ذلك"، على حقد قولهم.

أما الإمكانية الثانية فهي "توجيه ضربات قاسية جدا دون احتلال قطاع غزة، ولكن عمليا نحن نوجه لهم ضربات قاسية".

وادعت المصادر أن نتنياهو على استعداد لتلقي الانتقادات السياسية لأنه يعتقد أن خيارات التهدئة لم تستنفد بعد.

يذكر في هذا السياق، أن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، كان قد صرح اليوم في جلسة كتلة "يسرائيل بيتينو" أنه لا يوجد أي طريقة للتسوية مع حركة حماس، مضيفا أن "بعض الوزراء في المجلس الوزاري المصغر أسرى لمفاهيم خاطئة".

وبحسبه، فإنه "بدون توجيه أقسى ضربة ممكنه لن يتحقق الهدوء"، مضيفا أنه "لا يمكن الموافقة على المعادلة التي تسعى حركة حماس لتثبيتها، وهي أنه يمكن الحصول على وقود قطري ومواصلة العنف"، على حد تعبيره.