تعيين أميره أورون سفيرة لإسرائيل في مصر

عينت الخارجية الإسرائيلية، يوم أمس الإثنين، الدبلوماسية، أميره أورون، في منصب سفيرة إسرائيل في مصر.

وجاء أن تعيين أوورن كان من قبل لجنة التعيينات العليا التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، برئاسة مدير عام الوزارة يوفال روتم،.

يشار إلى أن أورون ستكون المرأة الأولى التي تشغل منصب سفيرة إسرائيل في مصر منذ اتفاقية السلام، وهي الثانية التي تشغل منصب سفيرة إسرائيلية في دولة عربية، بعد سفيرة إسرائيل في عمان، عينات كلاين.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن أورون هي دبلوماسية إسرائيلية، وتتقن اللغة العربية، وأشغلت منصب المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في تركيا مدة سنتين إلى حين تعيين سفير في كانون الأول/ديسمبر 2016.

وكانت قد بدأت العمل في وزارة الخارجية عام 1991، وتدرجت في عدة مناصب، بينها عضو طاقم السفارة الإسرائيلية في القاهرة، ونائبة المتحدث باسم الوزارة، ومديرة قسم الإعلام العربي، ومديرة قسم العلاقات مع مصر.

يذكر أنه بعد هجوم البحرية الإسرائيلية الدموي على سفينة مرمرة، في أيار/مايو من العام 2010، خفضت تركيا مستوى علاقاتها مع إسرائيل من مستوى سفير إلى مسؤول عن السفارة. وفي أواخر عام 2014 عينت أورون في هذا المنصب، لتبدأ مزاولته في كانون الثاني/يناير عام 2015.