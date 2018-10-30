وفاة الوزير الإسرائيلي أزولاي إثر تدهور حالته الصحية

توفي وزير ما يسمى بـ"الخدمات الدينية"، دافيد أزولاي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تدهور خطير طرأ على حالته الصحية.

وكان الوزير الإسرائيلي وهو من كتلة "شاس"، يعاني من مرض السرطان، وتم تسريره في مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس، وذلك يوم الإثنين الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر.

يشار إلى أن أزولاي، وعلى خلفية إصابته بالمرض، تغيب مؤخرًا عن معظم جلسات الكنيست.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، ومن أجل ضمان تمرير "قانون الأكشاك"، كان من المفترض أن يستقيل من الكنيست كي يدخل ابنه، يانون أزولاي، مكانه، إلا أن انكشاف المسألة قبل استكمالها جعله يتراجع عن الاستقالة.