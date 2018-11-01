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"إلبيت" الإسرائيلية تنفذ مهمات دفاعية بحرية في دول أوروبية

تاريخ النشر: 01/11/2018 - 17:08

"إلبيت" الإسرائيلية تنفذ مهمات دفاعية بحرية في دول أوروبية
"هرمس 900" (تصوير: "أنظمة إلبيت")
عرب ٤٨

أعلنت شركة "أنظمة إلبيت" الأمنية الإسرائيلية اليوم، الخميس، أنها فازت بمناقصة تقضي بأن تنفذ طائرات مسيرة من صنعها، من طراز "هرمس 900"، مهمات دفاعية بحرية في أوروبا.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "غلوبس" الاقتصادية عن بيان أصدرته الشركة الأمنية الإسرائيلية، أنها فازت بعقد، تزود بموجبه خدمة تسيير طائرات بدون طيار في دوريات بحرية لصالح دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

للعقد، فإن هذه الخدمة توفرها "إلبيت"، كمقاول ثانوي لمصلحة الفائزة في هذا البرنامج، وهي شركة CEiiA البرتغالية، لمصلحة الوكالة الأوروبية للدفاع البحري.

ويبلغ حجم العقد الذي أبرمته "إلبيت" 68 مليون دولار، ومدته سنتان، وبعد ذلك يكون بالإمكان تمديده لمدة سنتين أخريين.

ويقضي العقد بأن تزود "إلبيت" طائرات "هرمس 900" بأجهزة خاصة تمكنها من تنفيذ عمليات مراقبة لمسافات طويلة على طول السواحل ومناطق في قلب البحر. وستحمل الطائرات المسيرة خلال هذه المهمات رادارات بحرية ووسائل الكترو – بصرية وأجهزة اتصالات بواسطة القمر الاصطناعي وغير ذلك. ومن شأن هذه الأجهزة أن تمكن الطائرات المسيرة من رصد أنشطة مشبوهة في المجال البحري.

وذكرت الصحيفة أن عدة دول اشترت طائرات "هرمس 900" خلال السنوات الماضية، بينها سويسرا، حيث بلغ حجم الصفقة قرابة 200 مليون دولار. كذلك اشترى سلاح الجو الإسرائيلي طائرات كهذه، وأطلق على هذه الطائرات اسم "كوكب".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#أنظمة إلبيت
#طائرة هرمس 900
#دفاع بحري
#الاتحاد الأوروبي

من عرب 48

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