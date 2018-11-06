رئيس الشاباك: الضفة في حالة غليان وليست مستقرة

قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ناداف أرغمان، إن الوضع في الضفة الغربية ليس مستقرا بشكل كبير في السنة الأخيرة، مشيرا إلى وجود حالة غليان وإلى إحباط مئات العمليات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أرغمان قوله، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست اليوم، الثلاثاء، إن الوضع الأمني في الضفة الغربية معقد والهدوء الظاهر مضلل. "بإمكاننا أن نرى هدوءا نسبيا فوق سطح الأرض، لكن تحت سطح الأرض توجد حالة غليان كبيرة".

واضاف أن حماس تحاول إخراج عمليات مسلحة من الضفة الغربية بتوجيه من غزة وتركيا ولبنان، وأنه "نجحنا هذه السنة في إحباط 480 عملية، بينها تم كشف 219 خلية لحماس واعتقل 590 منفذ عمليات أفراد". وأضاف "كما تم إحباط هجمات سايبر في مجالي الإرهاب والتجسس ضد إسرائيل".

وتابع أرغمان أن "هذه المعطيات من شأنها أن تدل على حجم الإرهاب تحت سطح الأرض. والواقع المحتمل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هو نتيجة نشاط مكثف جدا لجهاز الأمن الإسرائيلي كله، الذي يسمح لمواطني إسرائيل بعيش حياتهم اليومية".

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الخارجية والأمن، آفي ديختر، وهو رئيس أسبق للشاباك، أن "أحد أهم الأمور المسؤول عنها الشاباك بالنسبة لنا هو القدس. ونحن نسمع بجهود السلطة الفلسطينية للتحرك في القدس وجبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)، وحتى أنه تم التعبير عن ذلك مؤخرا باعتقال ساكن دائم عربي مقدسي، بسبب، ’لطفك يا الله’، بيع بيوت في القدس لليهود".

وتطرق أرغمان إلى الوضع في قطاع غزة، وأنه "ما بين بداية حرب ومحاولة استقرار الوضع الإنساني لسكان القطاع"، فيما اعتبر ديختر أنه "منذ 30 آذار/مارس، إسرائيل موجودة في ما يشبه انتفاضة مقابل حماس، عند السياج في قطاع غزة. مرت سبعة أشهر مليئة بالدخان، وأنين القذائف وإلحاق الأضرار".

وقال أرغمان إنه يعارض بشدة فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات، وأن "هذا ليس مجديا". ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات متكررة لرئيس حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، بأن حزبه يسعى إلى دفع مشروع قانون بهذا الصدد.