البرازيل: قرار نقل السفارة للقدس يحتاج لدراسة أعمق

قال الجنرال أوتافيو ريجو باروس، وهو المتحدث باسم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، إن قرار البرازيل بشأن إن كانت ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس يحتاج دراسة أعمق، وإن هذا هو ما يقوم به الرئيس.

وكان وزير الخارجية البرازيلى إرنيستو أرايجو، أكد إن "البرازيل لا تزال تدرس أمر نقل سفارتها إلى القدس".

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، فقال أرايجو إن "قضية القدس مهمة للغاية، إنها جزء من العلاقة الجديدة مع إسرائيل، ولذلك فما زلنا ندرس الطريقة التي سيتم بها اتخاذ وإعلان القرار".

وأوضحت الصحيفة، أن بولسونارو سيزور إسرائيل بين 31 آذار/مارس و2 نيسان/أبريل المقبل، بعد زيارته الولايات المتحدة وتشيلى هذا الأسبوع، وذلك في إطار الإعلان عن التحول الدبلوماسى الذي طرأ على البرازيل نحو الحكومات المحافظة والقومية.

ويبدي كبار القادة في الجيش البرازيلي معارضة لنقل سفارة بلادهم في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وقال مصدر في الحكومة البرازيلية، بحسب "رويترز"، إنه من المتوقع ألا يتمكن الرئيس البرازيلي، من الإعلان عن نقل سفارة بلاده إلى القدس خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل في نهاية الشهر الجاري.

وكان قد تعهد بولسونارو لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بنقل السفارة إلى القدس، إلا أنه يواجه معارضة كبار قادة الجيش منذ ذلك الحين.

وأشار المصدر الحكومي البرازيلي إلى أن الحكومة لم تتخذ بعد قرارها بشأن نقل السفارة، مشيرا إلى أن بولسونارو سيكون مضطرا للتطرق لهذه المسألة خلال زيارته إلى إسرائيل.

يشار إلى أن برنامج زيارة بولسونارو لإسرائيل غير معلن. وقال وزير الخارجية البرازيلي، إنه ليس مقررا في الوقت الحالي أن يزور الرئيس البرازيلي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

وكان الرئيس البرازيلى البالغ من العمر 63 عاما، قال خلال حملته الانتخابية، وبعد توليه منصبه، إنه سينقل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك على الرغم من أنه يدرك أن هذا القرار سيغضب الدول العربية، التي ستتبنى عملية انتقامية تجارية.