  2. إسرائيليات
  3. أخبار

ترامب: لسنا سعداء بفشل نتنياهو والفوضى السياسية بإسرائيل

تاريخ النشر: 03/06/2019 - 11:30

ترامب: لسنا سعداء بفشل نتنياهو والفوضى السياسية بإسرائيل
(أ.ب.)
عرب ٤٨ /أ.ب

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن على إسرائيل أن تلم شتات نفسها في أعقاب إخفاق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في تشكيل تحالف حكومي جديد، والإعلان عن إجراء انتخابات ثانية للكنيست، أيلول/سبتمبر المقبل.

وأضاف ترامب "الوضع السياسي في إسرائيل في حال من الفوضى، نحن لسنا سعداء بذلك". وجاءت تصريحات ترامب هذه فيما كان يستعد للتوجه إلى أوروبا.

في الأثناء، قال ترامب إن وزير الخارجية، مايك بومبيو، قد يكون محقا في تقييمه في أن خطة سلام الشرق الأوسط قد لا تحقق أي تقدم. ونقل تقرير لصحيفة واشنطن بوست عن بومبيو قوله لمجموعة من الزعماء اليهود في نيويورك إن الخطة التي طال انتظارها "قد لا تكتسب جاذبية".

وقال ترامب للصحافيين "أعتقد ان لدينا فرصة جيدة، لكن سنرى ما سيحدث".

وترجح التوقعات إلى أن كشف تفاصيل "صفقة القرن" سيتأجل في أعقاب الأزمة السياسية في إسرائيل وفشل نتنياهو، بتشكيل حكومة، عقب وحل الكنيست والتوجه لانتخابات برلمانية مجددا.

وأبدى وزير الخارجية الأميركي، قلقه من احتمال أن تقابل خطة السلام للشرق الأوسط والمعروفة بـ"صفقة القرن" بالرفض والتشكيك وتعتبر غير قابلة للتطبيق.

واعترف بومبيو بأن الخطة تميل لمصلحة إسرائيل، لكنه عبر عن أمله في أن تتم دراستها. وقال "أتفهم لماذا يعتبر الناس أنه اتفاق يمكن أن يحبه الإسرائيليون وحدهم". وتابع "أتفهم هذه النظرة لكن آمل أن يتم إفساح المجال للإصغاء".

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#ترامب
#نتنياهو
#انتخابات
#الكنيست
#صفقة القرن

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تحليلات إسرائيلية: الفصائل بغزة لن تنتظر انتخابات الكنيست
تحليلات إسرائيلية: الفصائل بغزة لن تنتظر انتخابات الكنيست

2019-06-03

استطلاع: 59 مقعدا لليمين بالكنيست بدون ليبرمان
استطلاع: 59 مقعدا لليمين بالكنيست بدون ليبرمان

2019-06-03

شاكيد بين رغبة سارة وإرادة نتنياهو
شاكيد بين رغبة سارة وإرادة نتنياهو

2019-06-02

الأكثر قراءة

إكسال: مصرع شابة وإصابة آخر بحادث طرق

إكسال: مصرع شابة وإصابة آخر بحادث طرق

2019-06-02
سورية: 3 قتلى في قصف إسرائيلي

سورية: 3 قتلى في قصف إسرائيلي

2019-06-02
الزرازير: إدانة حسين رحال بخطف وقتل شقيقته رنين

الزرازير: إدانة حسين رحال بخطف وقتل شقيقته رنين

2019-06-02
الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الأقصى بالرصاص والقنابل

الاحتلال يعتدي على المصلين في المسجد الأقصى بالرصاص والقنابل

2019-06-02
نتنياهو لم يرغب بتشكيل حكومة: ضربات اقتصادية بسبب إعادة الانتخابات

نتنياهو لم يرغب بتشكيل حكومة: ضربات اقتصادية بسبب إعادة الانتخابات

2019-06-02